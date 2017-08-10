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    Eğlence yerlerine ‘dinlenme odası’

    AA
    10 Ağustos 2017 - 10:31Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 10:31

    Fransa’da, canlı veya banttan müzik yayını yapan ve 300 kişiden fazla müşterisi bulunan mekanlara ‘dinlenme odası’ zorunluluğu getirildi.

    RESMİ gazete yayımlanan yeni düzenlemeye göre, tüketici sağlığını koruma amacıyla konser ve müzik yayını yapan mekanlarda ses düzeyi azami 102 desibel olarak belirlendi. Bu sınırın çocuklara açık mekanlarda 94 desibel olacağı kaydedilen düzenlemede, canlı veya banttan müzik yayını yapan ve 300 kişiden fazla müşteri kapasitesi bulunan mekanlarda, ‘ses düzeyini belirten tabelanın müşterilere gösterilmesi ve bunun kayda alınarak saklanması’ gerektiği belirtildi. 

    Düzenlemeyle ayrıca bu mekanlarda müşteriye ses seviyesine ilişkin bilgi verilmesi, kulak tıkacı gibi aletlerin sunulması ile sesten arındırılmış bir ‘dinlenme odasının’ oluşturulması da zorunlu kılındı.

    İHLAL EDENLERE PARA CEZASI
    Gürültü Hakkında Bilgi ve Belge Merkezi, insan kulağının 85 desibel ses yüksekliğinden itibaren zarar görmeye başladığı bilgisini verirken, düzenlemeye uymayan mekanların bin 500 euro para cezasına çarptırılacağı, ihlalin tekrarlanması durumunda cezanın iki katına çıkarılacağı ve materyale el konulacağı kaydedildi.
    İşitme sağlığına dair ulusal çapta kampanyalar düzenleyen Ulusal İşitme Günü (JNA) Derneği, Fransa’da 6 ila 8 milyon kişinin, gürültü ve gürültüye bağlı nedenlerden sağlık sorunlarıyla karşılaştığını açıkladı.

    Etiketler: dinlenme odası , Fransa , Eğlence yerleri
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