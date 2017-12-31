Eğlence mekanları doldu, 10 kilometre kuyruk oluştu

Kış turizminin gözdesi Uludağ’da, yeni yıl kutlamaları sürerken, üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Kara yolu ve teleferikle ulaşımın sağlandığı kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’a ziyaretçi akını olurken, İl Jandarma Komutanlığı’nca üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ankara’dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile asayiş, narkotik, trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 200 güvenlik görevlisi, 5 ayrı noktada güvenliği 24 saat sağlamak amacıyla mesai yapıyor.

Uludağ Milli Parkı gişelerinde devriye görevinin artırıldığı zirvede, trafik ve asayiş ekipleriyle özel harekat timlerinin yanı sıra ’Roket’ adı verilen narkotik köpeği ile ’Feza’ adındaki bomba arama köpeği de denetimlerde kullanıldı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri ise ’Bixi’ denilen ağır makineli silahlarla güvenliği sağlıyor. Ekipler, bomba arama ve narkotik köpekleriyle ’takbul’ gözlükleri kullanarak, araçlarda kontrol yapıyor.

Öte yandan yeni yılı karşılamak için Uludağ’a gelenler ise alınan sıkı güvenlik önlemlerinden memnun olduklarını belirtti.

EĞLENCE MEKANLARI DOLDU

2018 yılına sayılı saatler kala Uludağ’daki ziyaretçiler gece yarısına dek vakit geçirecekleri eğlence yerlerine geçti.

Kar kalınlığının 83 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’a kayakseverler 2017 yılına kayak yaparak veda etmek için telesiyejlere akın etti.

Tatilciler havanın kararmaya başlamasıyla birlikte gece hazırlığını yapıp yeni yılı karşılayacakları eğlence mekanlarına yöneldi.Günün erken saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik, Uludağ’a çıkış yolunda yoğun trafiğe de neden oldu.

Milli Parklar gişelerine 10 kilometre kala trafik kuyruğu başlarken yer yer Milli Park sınırları içerisinde de trafik sıkışlıkları yaşandı. Yoğun sis de trafiğin sıkışmasında etkili oldu.