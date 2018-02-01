Eğlence kötü bitti! Askere gidecekti, cezaevine girdi

Dereli Mahallesi’nde önceki gece askere gidecek gençlerin düzenlediği eğlencede, silahlarla havaya ateş açıldı. Bu sırada bir tabancadan çıkan kurşun, eğlencede davul çalan Adil Tüz’e isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Tüz, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen Tüz, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, asker uğurlama eğlencesinde silahla havaya ateş eden 4 kişiyi gözaltına aldı. İncelemede, 3 Şubat'ta Burdur'daki birliğine teslim olacak O.T'nin silahından çıkan kurşunla Tüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, Adil Tüz'ün cenazesi, Yahya Kemal Mahallesi'ndeki Zeynel Abidin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'na defnedildi.