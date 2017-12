Eğlen güzelim, gününü gün et!

30 ARALIK

Teoman: Emaar Square Mall, 19.00-22.00, ücretsiz. emaarsquaremall.com

Bengü-Edis Yılbaşı Konseri: Zorlu PSM, 20.00, 85 (öğrenci) ve 110 (tam) TL. zorlupsm.com

Dolunay Obruk Quartet: Nardis Jazz, 22.30, giriş 50 TL. nardisjazz.com

Gökhan Türkmen: IF Performance Hall Ataşehir, 20.00, 75 ve 150 TL. ifperformance.com

Evrencan ve Uzaylılar: IF Performance Hall Beşiktaş, 22.00, 33 TL. ifperformance.com

Bergama Band Balkan Night: Bova, 23.00, giriş 10 TL. facebook.com/bovasahne

Can Gox: Dorock XL, 22.00, 40 TL. dorockxl.com

Kerem Görsev Quartet Yeni Yıl Konseri: The Stay (İzmir), 17.00, 168 TL

Norm Ender: Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi (Kocaeli), 19.00, 35 TL

Tangolar ve Valsler ile Yılbaşı Konseri: Mozarthaus Sanat ve Konser Evi (Ankara), 20.00, 60 TL. mozart-haus.com

Necati ve Saykolar: 6:45 KK (Ankara), 22.00, 35 TL. 645kk.com

Berkay: Jolly Joker Antalya, 22.00, biletler 68, 135.50 ve 226 TL. jjantalya.com





31 ARALIK

Kenan Doğulu: Günay Restaurant, 20.00, 750 TL’den başlıyor. gunayrestaurant.com.tr

Demet Akalın, Merve Özbey, DJ Okan Kurt: Wyndham Grand Kalamış Marina Hotel, 22.00, biletler 200-1250 TL. wyndhamkalamis.com

Hande Yener: Pullman İstanbul Airport Hotel, 00.00, biletler 99-800 TL. pullmanistanbul.com

Yıldız Tilbe: Hilton İstanbul Bosphorus, 21.30, biletler 250-1000 TL. hilton.com.tr

Ozan Doğulu ve Orkestrası: Bis by Newcastle (Ankara), 23.00, 125 TL. bislive.net

Levent Yüksel Yılbaşı Özel: Jolly Joker Ankara, 22.00, biletler 79, 169.50 ve 226 TL. jjankara.com

Betül Demir ile Yılbaşı Galası: Hurry Inn, 19.00, dört kişilik mönü fiyatları 1650, 2 bin 200 ve 2 bin 750 TL. hurryinn.com

Eda&Metin Özülkü Yılbaşı Galası: Elite World Europe, 20.00, biletler 249 ve 299 TL. eliteworldhotels.com.tr

Yeni Yıl Selami Şahin Galası: CVK Park Bosphorus, 21.00, biletler 900-1800 TL. cvkhotelsandresorts.com

Ceylan Ertem-Tan Taşçı: Winner İncek (Ankara), 22.00, biletler 200-500 TL. winnerincek.com

Işın Karaca: Crowne Plaza İstanbul-Florya, 20.00, biletler 500-950 TL. cpistanbulflorya.com

Erdem Kınay&Doğuş Cabakçor: Qubbe, 22.30, 350 TL’den başlıyor. qubbeistanbul.com

Zakkum: Atakent Hayal Kahvesi, 21.00, 112 TL. atakent.hayalkahvesi.com.tr

Zeynep Özyılmazel ve Neco: Moda Deniz Kulübü, 22.00, 325 TL. modadenizkulubu.org.tr