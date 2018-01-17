İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ve Kadıköy Rehberlik Araştırma Merkezi’nin düzenlediği ‘’Eğitsel Bakış Açısıyla Film Okuma’’ etkinliği Erenköy Fevziye Mektepleri’nde gerçekleşti. Yrd. Doç Dr. Oktay Aydın’ın önderliğinde yürütülen etkinlikte, Kadıköy ilçesinde görev alan resmi ve özel okul müdürleri katıldı.

Proje; kişisel yöneticilik becerileri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirmek ve gelişen yöneticilik becerileri ve mesleki verimliliği artırmak üzere düzenlendi.

Bu kapsamda eğitim; insanın doğası ve yönetimi, güç / otorite ve yönetim, kişilik ve yönetim, ikna ve yönetim, ikna ve yönetimi olmak üzere dört ana başlık altında incelendi.

Filmin sunum süreci boyunca gerçekleştirilen proje ile ilgili katılımcılarla karşılıklı sonuç ve değerlendirme yapıldı.