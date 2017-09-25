Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet >Eğitim>Eğitimle ilgili en güzel 10 karikatür

    Eğitimle ilgili en güzel 10 karikatür

    Önder Öndeş
    25.09.2017 - 15:59 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 15:59

    Hepimizin hayatının bir köşesinde eğitim var. Bu nedenle en çok tartışılan ve genellikle en az beğenilen alanlardan biri. Hürriyet Eğitim, günümüz eğitim dünyasına önemli eleştiriler getiren 10 eğlenceli karikatürü derledi.

    Dünyada eğitim en çok tartışılan konuların başında geliyor. Herkes bir şekilde ülkesindeki eğitim sistemini eleştiriyor. Ancak karikatürler üzerinden yapılan eleştiriler de akıllardan çıkmıyor. Hürriyet Eğitim, dünya basınında ve sosyal medyada yer alan dikkat çekici eğitim temalı karikatürleri derledi.

    KARİKATÜR 1: Adil bir seçim için herkes aynı sınava girmeli: lütfen bu ağaca tırmanın.

     

    KARİKATÜR 2: -

    KARİKATÜR 3: Anne: Bu notlar kabul edilemez.

    Oğul: Bunu parayla çözebiliriz.

    KARİKATÜR 4 :Okulda çok iyisin. Fakat hangi gerçek dünya becerilerini sahipsin.

    Testler. Test çözebilirim.

    (İnsan Kaynakları)

    KARİTÜR 5: Günümüzde eğitim

    KARİKATÜR 6: Dikkat çocuklar oynuyor.

    KARİKATÜR 7: Bu notları açıklar mısın?

    Bu notları açıklar mısın?

    KARİKATÜR 8--

    KARİKATÜR 9: Hepimiz seni Twitter’da takip etmiyoruz Kayla. Lütfen sınıfa yazın ne yaptığını söyler misin?

    KARİKATÜR 10: Köpeğim bilgisayarımı yedi.

     

    Etiketler: eğitim , karikatür , sosyal medya
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri