Eğitimle ilgili en güzel 10 karikatür

Dünyada eğitim en çok tartışılan konuların başında geliyor. Herkes bir şekilde ülkesindeki eğitim sistemini eleştiriyor. Ancak karikatürler üzerinden yapılan eleştiriler de akıllardan çıkmıyor. Hürriyet Eğitim, dünya basınında ve sosyal medyada yer alan dikkat çekici eğitim temalı karikatürleri derledi.

KARİKATÜR 1: Adil bir seçim için herkes aynı sınava girmeli: lütfen bu ağaca tırmanın.

KARİKATÜR 2: -

KARİKATÜR 3: Anne: Bu notlar kabul edilemez.

Oğul: Bunu parayla çözebiliriz.

KARİKATÜR 4 :Okulda çok iyisin. Fakat hangi gerçek dünya becerilerini sahipsin.

Testler. Test çözebilirim.

(İnsan Kaynakları)

KARİTÜR 5: Günümüzde eğitim

KARİKATÜR 6: Dikkat çocuklar oynuyor.

KARİKATÜR 7: Bu notları açıklar mısın?

Bu notları açıklar mısın?

KARİKATÜR 8--

KARİKATÜR 9: Hepimiz seni Twitter’da takip etmiyoruz Kayla. Lütfen sınıfa yazın ne yaptığını söyler misin?

KARİKATÜR 10: Köpeğim bilgisayarımı yedi.