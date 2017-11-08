Eğitimin yarını konuşulacak

Uluslararası akademisyenler ağı TAF Network’ün ‘Nitelikli bir insan dünyaya bedeldir’ sloganıyla düzenlediği Yarının Eğitimi Zirvesi’ne, Türkiye ve dünyadan önemli isimler katılacak. Zirvede eğitimin geleceği ele alınırken, güncel sorunlar da tartışılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Finlandiya Eski Eğitim Bakanı Krista Kiuru, University College London’dan Doç. Dr. Yasemin Allsop, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, Psikiyatrist ve Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, Klinik Psikolog Dr. Mehmet Dinç ve Khan Academy Türkiye Direktörü Alp Köksal gibi alanında öncü isimler konuşmacı olarak zirvede yer alacak.

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