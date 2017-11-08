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    Eğitimin yarını konuşulacak

    Hürriyet Eğitim
    08.11.2017 - 13:37 | Son Güncelleme:

    Eğitimin geleceği konusunda yaptığı çalışmalarla dikkat çeken birçok isim 25 Kasım’da Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek Yarının Eğitimi Zirvesi’nde buluşuyor.

    Uluslararası akademisyenler ağı TAF Network’ün ‘Nitelikli bir insan dünyaya bedeldir’ sloganıyla düzenlediği Yarının Eğitimi Zirvesine, Türkiye ve dünyadan önemli isimler katılacak. Zirvede eğitimin geleceği ele alınırken, güncel sorunlar da tartışılacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Finlandiya Eski Eğitim Bakanı Krista Kiuru, University College London’dan Doç. Dr. Yasemin Allsop, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, Psikiyatrist ve Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, Klinik Psikolog Dr. Mehmet Dinç ve Khan Academy Türkiye Direktörü Alp Köksal gibi alanında öncü isimler konuşmacı olarak zirvede yer alacak.

    Programla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın

    Etiketler: program , Boğaziçi Üniversitesi , akademisyen
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