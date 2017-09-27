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    Eğitimin milenyum mağdurları

    Eylül YÜCESAN
    27.09.2017 - 23:22 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 23:22

    BU yıl hem liseye hem de üniversiteye giriş sistemi yenilenirken ‘milenyum çocukları’ olarak nitelendirilen 2000 doğumlu öğrenciler, bu tarihten sonra eğitim sisteminde yapılan bütün değişikliklerin ilk kez kendileri üzerinde uygulandığını söylüyor.

    Bu öğrenciler ilkokul birinci sınıfa başladığında el yazısı uygulaması zorunlu oldu. Ortaokul 8’inci sınıfa geldiklerinde TEOG ilk defa yapıldı. Şimdi de üniversiteye girmeye hazırlandıkları yıl sınav sistemi değiştirildi. 2000 doğumlular, “Eğitim sistemindeki değişiklikler sürekli bize denk geldi” diyor. İşte üniversite adayı lise son sınıf öğrencilerinin yaşadıkları:

    İLK KEZ TEOG’A GİRENLERDENİM
    Selinay Süerdem: İlk kez TEOG’a girenlerdenim. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) bizim dönemimizde birleştirildi. TEOG’un ilk uygulaması da bize denk gelmişti. Artık kendimi deneme tahtası gibi hissetmek istemiyorum.

    Sercan Kurtez: TEOG’da olduğu gibi yeni sistem yine bize rastladı. Yine tecrübesiz yakalandık. Tam bir sistemle çalışmaya başlarken farklı bir uygulama geldi. İyi mi etkiledi kötü mü şu anda hiçbir fikrim yok. Eski sistemde örneğin YGS’nin konu ağırlıkları belliydi. Yani “şu konudan YGS’de şu çıkar” denilebiliyordu. Şu anda yapılacak sınavın başka bir örneği olmadığı için soru ağırlıklarını bilmiyoruz.

    Alper Yaramış: YGS ve LYS’nin böyle düzenlenmesi bence iyi oldu. Çünkü çalışma süremiz daha uzadı. Martta olacağına haziranda yapılacak. Bu sistem değişikliğinin de TEOG gibi 2000’lilere denk gelmesi kader (gülüyor). Bir de bizim için olumsuz etkileri olacak bence. Bizden sonrakiler daha şanslı.

    Zeynep Şaşmaz: Eğitim sürekli 2000’lilerin, yani bizim üzerimizde deneniyor O yüzden artık nasıl çalışacağımızı bilemiyoruz. Sistemden emin değiliz. Bu bizim için şanssızlık.

    OLUMLU ETKİLERİ OLMUŞTU
    Oğuz Özel: Sistemin belli yıllar içinde değiştirilmesi mantığı var. Yani sistemi 5 yıl, 7 yıl görelim öyle değiştirelim düşüncesi. Ne kaderdir ki, hep bize denk geliyor. Bizim için ilk TEOG mağdurları deniliyor, ben çok da mağdur olduğumuzu düşünmüyorum. SBS’de üç yıldan sınav yerine, tek yıldan sınava girmiş olduk. Bunun bize olumlu yansıması olmuştu. Ancak bu sefer her şeye başladıktan sonra değişiklik yapıldı. Kurslara yazıldık, kaynaklar aldık. Hâlâ tam olarak bir açıklama yapılmaması açıkçası beni korkutuyor.

    Aleyna Bozkurt: 2000’liler olarak birçok değişikliğin bize denk gelmesini sistemin hâlâ oturmamış olmasına yorumluyorum. Sürekli değişmesi bence adaletsizlik yaratıyor, çünkü çalışma düzenimizi etkiliyor.

    Şükran Kurutuz: 2000’liler olarak ilkokul birinci sınıfta el yazısı uygulaması, TEOG’un ilk yılı bize denk geldi. Üniversiteye girişte YGS-LYS vardı, buna çalıştık yine değişiklik yapıldı. Her şey bize denk geliyor. İnşallah üniversitede başımıza bir şey gelmez.

    Zeynep Akbıyık: Çok şanssızız. Eğitim sistemi değişikliği milenyum çağını buldu. Sistem belli olmadığı için herkes endişeli. Umarım çalışmalarımız boşuna olmaz.

    Hülya Yeriş: 2000 doğumlu olarak her şeyin ilk mağdurları biziz. TEOG’dan sonra üniversite sınavlarının da ilk mağdurları biz olacağız.

    Etiketler: TEOG , Milenyum kuşağı çocuklar , gazetehaberleri
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