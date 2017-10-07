Doğu ve Güneydoğu’ya ‘sözleşmeli öğretmen modeli’yle destek

MEB Veri Analiz ve Politikaları Daire Başkanı Şerafettin Cankurt yaptığı açıklamada, az gelişmiş kentlerde eğitimde nicelikten ziyade nitelik yönünde sıkıntı çekildiğini söyledi.

Söz konusu sıkıntının öğretmen sirkülasyonunun doğudan batıya doğru yoğun olmasından kaynaklandığını ifade eden Cankurt, devletin bölgeye yaptığı eğitim tesisi yatırımlarını, öğretmenlerle daha anlamlı hale getirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Öğretmen atamalarında kalkınmada öncelikli olan illere pozitif ayrımcılığın yapıldığını hatırlatan Cankurt, doğu ve güneydoğu kentlerinde azami görev süresini tamamlayan öğretmenlerin bir an önce batı illerine gitme eğiliminde olduğuna değindi.

"Uygulama memnun etti"

Cankurt, eğitimciyi bölgede tutarak sorunların aşılabileceğine inandıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sadece Doğu Anadolu Bölgemizde 190 bin civarında öğretmenimiz görev yapıyor. Biz bakanlık olarak kaynakların boşa gitmemesi ve bu bölgedeki eğitim kalitesinin artırılması için 2016 yılı içerisinde sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına geçtik. Geçen yıl geçtiğimiz bu uygulamadan il ve ilçe milli eğitim müdürlerimizin, okul idarecilerimizin çok memnun olduğunu gözlemliyoruz. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının, aslında öğretmenlerin daha uzun süre bulundukları kentlerde kalmaları sayesinde eğitimin kalitesinin artması noktasında çok önemli olduğu, bizzat öğretmenlerimiz tarafından da ifade ediliyor."

Söz konusu uygulamanın daha verimli hale getirilebilmesi için yerel yönetimlerinden MEB'e katkı sunmalarını beklediklerini anlatan Cankurt, bir bölgenin en büyük reklam araçlarından birisinin de eğitim olduğuna dikkati çekti.

Sözleşmeli öğretmen sayısı 38 bin

Cankurt, bakanlık olarak eğitimde sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında sürekli taşra teşkilatlarıyla iletişim halinde olduklarını belirterek, eğitimcilerin bölgede gönül rahatlığıyla kalmalarını sağlayacak farklı yol ve yöntemlerin de araştırıldığını dile getirdi.

Bölge illerinin sosyal ve ekonomik anlamda da son yıllarda ciddi gelişme gösterdiğini anlatan Cankurt, bu sayede öğretmenlerin de bölgede eğitim dışındaki vakitlerini keyifli geçirebilme imkanı bulduğunu söyledi.

Cankurt, sözleşmeli öğretmen uygulaması kapsamında ataması yapılanların yüzde 90'ının bölgede görev yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sözleşmeli öğretmen uygulaması daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine hitap ediyor. Bakanlığımız bu konuda kalkınmada öncelikli illeri baz alarak hareket etti. Doğu ve güneydoğu illerimiz kalkınmada öncelikli iller olduğundan bu uygulamanın bağlayıcı özelliği ön planda tutuldu. Türkiye genelindeki 38 bin sözleşmeli öğretmenin yüzde 90'ından fazlası da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapıyor. İki bölgemiz önemli bir ağırlık taşıyor. Sözleşmeli öğretmen uygulamasıyla eğitimcilerimizin bölgelerdeki kalış süresi 4+2 olarak hesaplanıyor. Mevzuat gereği, zorunlu olarak 4 yıl sözleşmeli öğretmen olarak çalışacak, daha sonra ki 2 yıl da kadrolu olarak bulunduğu bölgede öğretmenimizin çalışması gerekiyor. Tecrübeli öğretmenlerin bölgedeki kalış süresini uzatan sözleşmeli öğretmen uygulaması, bu bölgedeki eğitimin kalitesinin artmasını da ciddi oranda etkileyecektir."

Devletin her bölgeye hizmet götürme anlayışı doğrultusunda uygulamanın faaliyete geçirildiğini dile getiren Cankurt, bölge insanının da en fazla eğitime ihtiyaç duyduğunu bildiklerini sözlerine ekledi.