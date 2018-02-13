Eğitimin dijital dönüşümü için 5 adımlık reçete

OECD Eğitim ve Beceriler Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher, ‘yeni dijital çağda’ okulların dönüşmesi gerektiğini belirttiği yazısında, bunun için yapılacak beş yöntemi paylaştı. Schleicher bunları; tüm öğrencileri kapsamak, müfredatları ele almak, öğretmen kalitesine odaklanmak, okul organizasyonlarını değiştirmek ve herkes için hesap verilebilirliği sağlamak şeklinde sıraladı. İşte o adımların içerikleri:

EN İYİYİ ARAMAYIN

İnsanların yeteneklerini ölçme konusunda çok iyiyiz. Fakat bunları geliştirmede aynı durumda değiliz. Bizim tüm öğrencilere odaklanmamız gerekiyor. Oysa, daima en iyiyi bulmak için testler yapıyoruz. Herkesin gelişimi üzerinde durmalıyız, zaten halihazırda çok iyi olan öğrencilerin değil.

ÇAĞA UYGUN MÜFREDAT

Bazı şeylerin öğretilmesi ve değerlendirilmesi daha kolay. Ancak global dünyada çocuklarımızın daha kompleks düşünme, iş-yapış şekilleri ve işbirliği becerilerine ihtiyacı var. Müfredatın, kompleks hale gelen dijital dünyanın çocuklardan beklentisine yanıt verebilecek düzeyde olması gerekiyor.

‘PROFESYONEL BİLGİ ÇALIŞANI

Kompleks düşünme, tek tipçi yaklaşım ve itaatle bir arada yürümez. Bu nedenle öğretmenlerin sürekli gelen sınav taleplerinden kurtulmaya ihtiyacı var. Bunun yerine eğitimciler, ‘üst seviye profesyonel bilgi çalışanları’ haline gelmeli. Bu sayede genç insanlara problemlerin yeni ve yenilikçi yollarla nasıl çözümlenebileceğini gösterebilirler.

KEŞFETMEYİ MERKEZE ALIN

Dünyanın en yaratıcı insanlarının çok azının güçlü hiyerarşik yapılar içinde çalıştığını görürsünüz. Eşit oranda yetki sahibi olunan işbirlikçi sistemler, bağımsızlığı ve yaratıcı riskler almayı destekler. Dijital çağda okulların keşfetmenin üzerinde durması gerekiyor, boyun eğmenin değil.

HESAP VERİLEBİLİR BİR SİSTEM

Dijital çağda, tüm eğitim paydaşlarının birbirlerine hesap verebilir bir konuma gelmesi bekleniyor. Aile, okul, öğretmen ve öğrenci; eğitimin içerisinde yer alan herkes bir diğerine kulak vermeli. Bununla birlikte öğretmenler kendi deneyimlerini yaratmak, okullarsa çalışanları destelemek için yeni yollar denemekte özgür olmalı.