Eğitime dair efsane filmler MEB’in önerilerinde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaklaşık 1 milyon öğretmene, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı için kitap, belgesel ve film önerisinde de bulunuyor. Bunların arasında eğitimle ilgili filmler öne çıkıyor.

Hintli yönetmen Amir Khan’ın üç arkadaşın hikâyesini anlattığı ‘3 Aptal’ ve ‘Yerdeki Yıldızlar’ ile Robin Williams’ın başrolünde oynadığı efsane film ‘Ölü Ozanlar Derneği’ de önerilenler arasında. İşte MEB’in listesine giren filmlerden bazıları: