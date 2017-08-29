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    Eğitimde kalkınmışlıkta 71'inci sıradayız

    Önder ÖNDEŞ
    29.08.2017 - 23:25 | Son Güncelleme: 29.08.2017 - 23:25

    Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yayınlandığı ‘İnsani Gelişmişlik Raporu’nda; sağlık, eğitim, iş hayatı ve insan hakları gibi birçok başlıkta yaklaşık 200 ülkenin insani gelişmişlik performansı değerlendiriliyor. Her bir başlıkta oluşturulan sıralamalarda ülkelerin insani kalkınmadaki güncel durumları gözler önüne seriliyor.

    Bu başlıklar arasında ‘eğitim başarısı’ sıralamasında Türkiye, ‘yüksek düzeyde gelişmiş ülkeler’ arasında Venezuela ile birlikte 71’inci sırada yer aldı. Sıralamada 15-74 yaş arasındaki okur-yazarlık, okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde okullaşma, okul bırakma oranları ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’dan (GSYH) eğitim için ayrılan kaynak gibi kriterler değerlendirildi. Türkiye bu sırayla eğitimde ‘yüksek’ düzeyde insani gelişmişlik sergileyen ülkeler arasında temsil edildi. Ancak sıralamada Malezya, Kazakistan, Umman, Uruguay, Sırbistan, İran ve Gürcistan’ın Türkiye’ye göre daha iyi performans göstermesi dikkat çekti. Türkiye ayrıca birçok ada ülkesinin de gerisinde kaldı.

    Listede Norveç ilk sırada yer alırken Avustralya ve İsviçre ikinciliği paylaştı. Bu ülkeleri sırasıyla Almanya, Danimarka, Singapur, Hollanda, İrlanda, İzlanda, Kanada ve ABD izledi. 

    Etiketler: Eğitim , BM , gazetehaberleri
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