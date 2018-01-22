Eğitim alanında yakaladığı başarıyla adından sıkça söz ettiren Sarıyer Akademi’de 2018’in ilk veli toplantısı yapıldı. Kurumun sınav başarısından verilen eğitime, kullanılan kaynaklardan rehberlik hizmetlerine kadar birçok konuda ailelerin bilgilendirildiği toplantıya Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Akademi Koordinatörü Sami Görey ile eğitimciler ve veliler katıldı. Toplantıda konuşan Şükrü Genç, eğitimli toplumun önemine değinerek, özellikle eğitimcilere ve ailelere büyük görevler düştüğünü söyledi.

"YURTDIŞINDA YETİŞEN ÖNEMLİ İSİMLER VAR"

Türkiye’nin yurtdışında yetişen önemli isimleri olduğunu belirten Genç, “Eğitimli bir toplum oluşturmak için tüm gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Çocuk eğitiminde ailelerin evdeki rol modelleri, çocuklarına yön vermeleri açısından çok önemli. Gelişiyoruz fakat yeterli değil. Halen bir sürü sıkıntılar var. Eğitime gerekli önemi vermiyoruz. Eğitimsiz bir toplumuz. Biz burada eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya çalışıyoruz. Tüm çabamız bu” dedi.

Sarıyer Akademi’nin Özel Sarıyer Belediyesi Destek Eğitim Kursu adıyla Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandığını hatırlatan Sami Görey ise, Sarıyer Belediyesi’nin kendi bünyesinde açtığı bu nitelikli kurumun bir ilk olması nedeniyle kendilerini gururlandığını söyledi.