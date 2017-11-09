Eğitimde aslan payı ‘yeni okul’a

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin eğitim bütçesi geçen yıla göre yüzde 10,1 oranında arttı. Eğitim bütçesi 2017 yılında 122 milyar 414 milyon lirayken, 2018 yılı için bu rakam 134 milyar 727 milyon lira oldu. Eğitim bütçesinden 92 milyar 528 milyon 652 bin lira MEB'e, 27 milyar 761 milyon 363 bin lira Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelere, 537 milyon 550 bin lira ÖSYM Başkanlığına, 13 milyar 889 milyon 262 bin lira ise Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ayrıldı. Bu kapsamda, Türkiye'nin eğitime ayırdığı bütçe, 2018 toplam bütçesinin yüzde 18’ine karşılık geldi.

MEB’İN YATIRIM PAYLARI

2017'de 85 milyar 48 milyon 584 bin olarak belirlenen MEB'e bütçesi, 2018 için 9,2'lik artışla 92 milyar 528 milyon 652 bin liraya yükseldi.

Bakanlığın 2018 bütçesinden 7 milyar 737 bin 121 lira yatırımlar için ayrıldı. Yatırım bütçesinden harcanacak kalemler arasında en yüksek payı ise ihtiyaç duyulan yerleşim bölgelerindeki okul yapımları aldı.

TÜM KADEMELERDE OKUL YAPIM GİDERLERİ

MEB'in yatırımlara ayırdığı kaynak içinde en yüksek oran ise Orta Vadeli Program'da bulunan ikili eğitime son verilmesi hedefine ulaşmak amacıyla ortaya çıkan yeni okul ve derslik yapımı için kullanılacak.

Bu kapsamda 2017 yılında ihtiyaç duyulan bölgelerde ilk ve ortaokul yapımı için 750 milyon lira kaynak ayıran bakanlık, 2018 yılında bu rakamı ikiye katlayarak 1,5 milyar liraya yükseltti.

Anadolu liseleri yapımı için 720 milyon lira, mesleki ve teknik Anadolu liseleri için 1 milyar 120 milyon lira, Anadolu imam hatip lisesi yapımı için ise 690 milyon lira kaynak ayrıldı. İhtiyaç duyulan yerleşim bölgelerinde okul öncesi eğitim kurumları yapılması için ise 461 milyon lira harcanacak. Bu kapsamda, MEB 2018 yılında sadece okul yapımı için toplam 4 milyar 491 milyon lira harcama yapmayı planlıyor. MEB bütçesinden özel eğitim okulu, spor salonu, öğrenci pansiyonu ile öğretmen lojmanı yapımı için 327 milyon lira ayrıldı.

OKUL YAPIMI DIŞINDAKİ YATIRIMLAR

Yatırım bütçesinden 1 milyar lira FATİH Projesi'ne, 682 milyon lira okulların ders araç, gereç ve donanımına, 597 milyon 100 bin lira okulların bakım, onarım, tadilat ve depreme karşı güçlendirilmesine, 300 milyon lira okul yapımı için arsa kamulaştırmasına harcanacak.

Bakanlığın diğer yatırım projeleri için ise 330 milyon 500 bin lira kullanılacak.