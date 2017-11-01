Eğitimde 3. boyut

SANAL dünya ile gerçek dünyayı akıllı telefon veya tabletler üzerinden birleştiren arttırılmış gerçeklik (augmented reality-AR) teknolojisi girişimcilerin üzerine kafa yorduğu alanların başında geliyor. Özellikle sağlık ve eğitim alanının öne çıktığı arttırılmış gerçeklik teknolojisi için yerli girişimciler de kolları sıvadı. 2014 yılında kurdukları ‘Nihilio Vision’ adındaki girişimle arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojileri üzerinden çalışan Ersin Özüağ, Salih Özcan ve Muhammed Özekinci, çıkardıkları ürünlerle dikkat çekmeyi başardı. Bu ürünlerden biri çocuklar için gelişim ve eğitim seti olan ‘Kartoon3D’.

Nihilio Vision Kurucu Ortağı Ersin Özüağ, “Çocukların daha kolay dil öğrenmesi ve diğer eğitimleri için bir kutu yaptık. Bu kutunun içinde, harflerden ve rakamlardan oluşan kartlar var. iOS ve Android işletim sistemli tabletlere veya akıllı telefonlara indirilen uygulamayla bu kartlar etkileşimli olarak çalışıyor. Örneğin; ‘At’ kelimesi yazıldığında ekrana at animasyonu geliyor. Bunun yanında yer alan ses tuşuna basıldığında ‘At’ kelimesinin İngilizcesi ‘Horse’ sesli olarak okunuyor. Bunun yanı sıra matematik işlemleri de yapılabiliyor. Kartlardan oluşturulan işlemlerin sonucu ekrana otomatik olarak geliyor. Bu sayede 4-12 yaş arasında çocukların dil öğrenimini destekleyici, akademik ve bilişsel becerilerini geliştiren oyunlaştırılmış bir eğitim materyali sunuyoruz” dedi. Kartoon3D’nin Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere 3 farklı dilde kullanılabildiğini anlatan Özüağ, şunları söyledi: “Ürünümüzün fiyatı 89.90 TL. Bugüne kadar 500 tekil müşteriye ulaştık. Türkiye’de 9 farklı şehirdeki mağazada ve 20’nin üzerinde e-ticaret sitesinde satılan Kartoon3D ile yurtdışı dahil olmak üzere 100 binin üzerinde tekil kullanıcıya ulaşmak istiyoruz.”

AMELİYAT SİMÜLATÖRÜ

Sağlık sektörü için geliştirdikleri arttırılmış gerçeklik çözümlerine değinen Özüağ, ‘3 boyutlu (3D) ameliyat simülatörü’ hakkında bilgi verdi. Özüağ, “Ameliyathane simülatörü projemizin bir çıktısı olan mayo masası hazırlığı eğitimi simülatörümüz bugüne kadar 200’ün üzerinde hemşire tarafından test edildi. Simülatörün son ürün haline getirilip ticarileştirilmesi 2018 yılının ikinci yarısında tamamlanacaktır” dedi.

5 YIL İÇERİSİNDE CERRAHİ SİMÜLATÖR

İTÜ Çekirdek, Albaraka Garaj ve Acıbadem Hızlandırıcı programları ile yatırımcı arayışını sürdürdüklerini ifade eden Özüağ, gelecekteki planlarını şu şekilde anlattı: “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde cerrahi simülatör alanında dünyanın ilk karma gerçeklik teknolojili ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası simülatörünü geliştirmek istiyoruz. Eğitim teknolojileri alanında arttırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik alanlarında ‘Kartoon3D’ gibi çeşitli ürünler geliştireceğiz.”

HAFTANIN YATIRIMI





MARKETYO’YA 1.4 MİLYON TL YATIRIM

HER ölçekteki gıda perakendecisinin online olması için yola çıkan ve bunu da veri madenciliği, kişiselleştirme, yapay zekâ ve IoT ile birleştirmeyi hedefleyen teknoloji girişimi Marketyo, Keiretsu Forum Türkiye’den 1.4 milyon TL yatırım aldı. Marketyo, üzerinde çalıştığı veri madenciliği, yapay zekâ ve IoT teknolojilerini geliştirecek. Girişimin kurucu ortağı Özer Fırat, aldıkları ‘akıllı yatırım’ın etkisiyle teknolojilerini daha fazla kullanıcıya yayabilmeyi hedeflediklerini ifade ederken, diğer bir kurucu Önder Fırat ise, “Aldığımız yatırım buna önemli bir ivme kazandıracak” dedi.

GİRİŞİMCİLERE ÖNERİLER





URÇAR’DAN 5 TAVSİYE

15 yıllık HP serüveninden sonra BIC Angels ile yatırımcılık şapkasını takan Serdar Urçar, aynı zamanda mentör olarak girişimcilere destek veriyor. Urçar’ın girişimcilere önerileri şu şekilde:

1- Kendinizi tanıyın: Kendi güçlü ve zayıf yanlarınızı, uzmanlık ve gelişim alanlarınızı bilin. Eğer kendinizi gerçekten iyi tanırsanız, yola beraber çıkacağınız ekibe veya kurucu ortaklık teklifi götüreceklerinize, sizi tamamlayacak, doğru profilleri ekleyebilirsiniz. Bu da hem başarılı olma, hem de yatırım alma şansınızı çok arttırır.

2- İş fikrinizi, iş planına dönüştürün: Bir süredir, alanında son derece başarılı işler yapan İTÜ Çekirdek kuluçka merkezinde vakit ayırabildiğim kadar mentörluk yapıyorum. Burada girişimcilerle yaptığım seanslarda hep yalın iş planını, sadece yapmış olmak için değil, gerçekten oluşturmanın önemini anlatmaya çalışıyorum. Düşünceler kağıda dökülmeden gerçek kaliteleri ve eksiklikleri ortaya çıkmıyor. Biz gerçekten hangi sıkıntıyı, nasıl çözüyoruz, hedef kitlemiz kim, fiyatlama stratejimiz nasıl olacak, pazara hangi kanallarla gideceğiz gibi konuları arkadaşlarınızla tekrar tekrar tartışın, önce nişan alıp, sonra ateş edin.

3- Planınızı müşteri ile test edin: Planlamayı gözden geçirmek önemli ama gerçek kazanan ve kaybedeni tabii ki piyasa belirliyor. Bunun yanıtını bulmak için ürünün tam anlamı ile hazır olmasını ve piyasaya çıkmayı beklemeyin. Mümkünse ürünün prototipi, hatta gerekirse şemaları, maketi ile aday müşterilerin karşısına çıkın. Onların gerek özellikler, gerekse fiyat ile ilgili nabzını tutun. Bu görüşmeler çıkan sonuç ekosistemdeki moda tabiri ile ‘pivot’ etmenizi, yani iş fikrini değiştirmeniz gerekiyorsa, tereddüt etmeyin.

4- Ekosistemin gücünden faydalanın: Daha gidecek çok yolu olsa da, bir süredir ülkemizde bir girişimcilik ekosistemi yeşeriyor. Kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar, mentör grupları, melek yatırım ağları, risk sermayesi şirketleri gibi bazı piyasa aktörleri, girişimcilerin tek başına yol aldıklarında bulamayacakları aklı, deneyimi ve parayı temsil ediyorlar. Bu aktörleri iyi tanıyın, hangisinin desteğine ihtiyacınız olduğunu iyi belirleyerek bu kolektif güçten girişiminizi başarılı kılmak için mutlaka yararlanın.

5- Yatırım stratejinizi belirleyin: Değişen oranlarda da olsa, bu alemin tabiri ile her girişim kuruluş ve büyüme aşamasında nakit yakıyor. Ürünün tutulması ve büyümeye geçiş güzel ama nakit biterse girişim duvara tosluyor. Dolayısı ile hangi aşamada ne kadar ve ne tip yatırımcıdan para bulacaksınız, bunun stratejisini oluşturmanız gerekiyor.