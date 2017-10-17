Eğitimcilerden memleket yatırımları

700 öğrencinin okuyacağı bu okulu yaptırıp devlete bağışladıktan sonra babasının doğduğu Kağızman Karabağ’a bir anaokulu, ilkokul ve öğretmen lojmanı yapacak.



Kurduğu Ümit Kalko Vakfı ile Türkiye’deki köy okullarına aynı yatırımı yapmayı planlıyor. Köylülerin de meslek edinmesi için yatırım yapacak olan Kalko’nun 52 kampusta 30 bin öğrencisi var. Kars’ta büyük çaplı yatırımlar da düşünüyor.

ENVER YÜCEL’DEN GİRESUN’A 2 OKUL



Eğitim sektöründe uzun yıllar yatırım yapan diğer eğitimciler de aslında aynı yolu izleyenlerden. Giresunlu Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel de 220 okulun 8’ini bölgesinde açtı.

İlk olarak Piraziz Gökçeali Köyü’nde Emir Yücel Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu’nu, sonra da İsmail Yücel Endüstri Meslek Lisesi’ni yaparak devlete bağışladı. Hâlâ bu okula destek veriyor. Bölgede üniversitesini kazananları burslu okuttuğu gibi yıllarca öğrencileri dershanelerine ücretsiz taşıyarak eğitimlerine en büyük katkıyı sağlayanlardan biri oldu. Yücel, 8 okuldaki öğrencilerinin yumurta, meyve, sebze ve doğal et ihtiyaçları için çiftçilerle anlaştı. Yücel “Herkes gibi ben de memleketime, doğduğum topraklara çok bağlıyım. Bölgemde her çocuğun üniversiteli olması için çabalıyorum, eğitim düzeyini yükseltmeye kararlıyım” diyor.

ÖZTÜRK’TEN BALIKESİR’E OKUL VE PARK



Bilfen’in kurucusu Balıkesir Manyaslı Osman Öztürk de memleketini unutmayanlardan. Osman Bey, Balıkesir Anadolu Lisesi’nin spor tesislerini inşa ettirirken Balıkesir’de ve özellikle Manyas’ın köylerinde 44 çocuk parkı da yaptırdı.

Öztürk, ayrıca Manyas’ta 17 Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Kızıksa Anaokulu ile Manyas Devlet Hastanesi’nin yapımına destek oldu. Ayrıca 9 anaokulu yaptırıp TOGEM’e devretti.

İBRAHİM TAŞEL’DEN ELAZIĞ’A YATIRIM



71 kampusunda 180 bini aşkın öğrencisi olan Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel de doğduğu Elazığ’a medya yatırımı yaptı. Binden fazla kişinin burada çalıştığını anlatan Taşel, Elazığ’da açtığı Final Okulları’nda öğrencilerin çoğunun burslu olduğunu söylerken, kurumdaki 10 bini aşkın öğretmenin 4 binini hemşerilerinden seçtiğini belirtiyor. Taşel topraklarında istihdam yarattığı için mutlu olduğunu vurguluyor.

BEKİR OKAN’DAN GAZİANTEP’E LİSE



Gaziantepli Bekir Okan, 700 öğrencili Türkan-Ömer Okan Anadolu Lisesi’ni yaptırarak devlete bağışladı. Makarna fabrikası olan Okan burada da 500’den fazla Gaziantepliye istihdam yaratıyor. “Bazıları memleketini bırakıp gidiyor, oysa yatırım yapıp, istihdam yaratmak gerekir” diyen Bekir Okan, kurduğu basketbol takımıyla da sporda birçok başarıyı yakaladığını vurguluyor. Otelinin olduğu Antalya’ya da sağlık ocağı yaptıran Okan, üniversitesinde memleketinden gelenlere indirim uyguluyor.

AKINGÜÇ’TEN LABORATUVAR



Eğitimin duayenlerinden Fahamettin Akıngüç de baba toprağını unutmayanlardan. Eskişehir Lisesi’ne fen laboratuvarı yaptıran Fahamettin Akıngüç, en büyük desteği de okuduğu İTÜ’ye verdi. Akıngüç İTÜ’ye yurt yaptırıp bağışladı.

EYÜBOĞLU’NDAN MEZUN OLDUĞU İLKOKULA DESTEK



Rizeli Rüstem Eyüboğlu, mezun olduğu Çayeli’ndeki 9 Mart İlkokulu’nun ihtiyaçlarına destek verirken, “Ne isterlerse karşılamaya çalışıyorum. Her yıl Çayeli’ne gidiyor, okulu geziyorum. Hizmet vermekten mutluyum” diyor.