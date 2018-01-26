Eğitimciler yetenekli öğrenciler için buluşacak

Çocuk Vakfı ile Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklığıyla geçtiğimiz yıl başlayan etkinlikler, mayısa kadar devam edecek. ‘Dersimiz: Hayal Bilgisi, Konumuz: Eğitimde Zekâ ve Yeteneğin Önündeki Engellerin Aşılması’ teması üzerinden yapılan organizasyon kapsamında özel yetenekli çocukların keşfi ve eğitimleriyle ilgili farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Çocukların, öğretmenlerin akademisyenlerin katılacağı etkinlikler sosyal medya aracılığıyla da izlenebilecek. Konferans sonucundaki öneriler de kamuoyuyla paylaşılacak.

Etkinlikte Yrd. Doç. Dr. A. Faruk Levent ‘Üstün Yetenekli Çocukları Anlamak’, Doç. Dr. Hasan Said Tortop ‘Özel Yetenekli Çocuklar İçin Farklılaştırılmış Öğretim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konularında görüşlerini açıklayacak. Dördüncü Buluşmanın Onur Konuğu Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ‘Özel Yetenekli Çocuklarda Mentörlük’ konulu konferans verecek. Dördüncü buluşma 27 Ocak, Cumartesi 10.00’da Maçka’daki Nuri Akın Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.