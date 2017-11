Eğitimciler, yeni sınav sistemini tartıştı: Değişiklik gerekli ancak sık yapılması güvensizlik yaratıyor

Boğaziçi, ODTÜ ve MEF üniversitelerinin eğitim fakültelerinin koordinasyonunda düzenlenen ‘Eğitimde Gelecek Konferansları’ EGK’17, başladı. İki gün boyunca Maslak Uniq Hall ve MEF Üniversitesi Maslak Kampusu’nda düzenlenecek seminerlerde Türkiye’nin farklı yerlerinden 1.200’e yakın eğitimci, dünyanın ve ülkemizin önde gelen eğitimcileriyle buluşacak. ‘Dijital Çağda Eğitim’, ‘Eşit ve Adil Eğitim’, ‘Gelenekten Geleceğe Yerelden Küresele Eğitim’, ‘Gelecekte Öğretmen Eğitimi’, ‘Eğitimde Fark Yaratanlar’ temaları konuşacak.

Yeni sınav sistemleri paneli

Konferans kapsamında, Hürriyet Gazetesi Eğitim Servisi Müdürü Nuran Çakmakçı moderatörlüğünde 'Yeni Sınav Sistemleri' konulu panel de yapıldı. ODTÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gölge Seferoğlu, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Genel Başkanı İbrahim Taşel, Türkiye Özel Okullar Derneği Genel Başkanı Nurullah Dal, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin'in konuşmacı olarak yer aldığı panelde Türkiye'de sınavlara bakış, değişen sınav sistemleri, ölçme değerlendirme yöntemleri tartışıldı. Paneldeki konuşmalar özetle şöyle:

BİZE SORULMUYOR

Prof. Dr. Muhammed Şahin (MEF Üniversitesi Rektörü):

Kendi içimizde düne göre daha iyiyiz. Ama dünyaya göre neredeyiz önemli olan o. Eğitim sisteminin bu kadar hızlı değişmesinin sonucunda bizim yükseköğretimden memnun olmamamız doğaldır. Yükseköğretimi besleyenler K12, milli eğitime bağlı eğitim kurumları. Sabahtan akşama sınav sistemi değişiyor. Görüş alıyoruz diyorlar. Ben rektörlükte 9 yılımı geçirdim. Bana hiç sorulmadı. Eğitim fakültesi dekanının da haberi yok. Kendi kendilerine yapıyorlar, deniyorlar. Yarın yine değişecek. Mevcut sistemden memnun olduklarını düşünmüyorum.

SINAVLAR ÖĞRETMENİ, YETİŞTİRİCİYİ DE ÖLÇMELİ

İbrahim Taşel (TÖDER Genel Başkanı):

Sınav aslında eğitim sisteminin merkezinde olmaması gereken bir konu. Üniversiteye hazırlanan çocuğu ya da akrabası olan için önemli. ÖSYM, 2016'da 14 milyon 214 bin kişiyi; MEB, 5 milyon 479 bin adayı sınav yapmış. Yani toplam 20 milyon sınav yapılmış. Yazılıları, projeleri de katarsak hayatın kendisi sınav. Bu nedenle sınavlarla ilgili ciddi bir düşmanlık var, ben bunu anlayabilmiş değilim. Neden sınav var diyenleri anlayamıyorum. Eleştiri bombardımanı yapılıyor. Sınav her yerde, dünyanın her yerinde. Birçok ülkede eğiten de, öğretmen de değerlendiriliyor. Türkiye'de bu abartılıyor. 1979'dan beri 35 kez sınava girmiş biri olarak sınavları takip ediyorum. Bu sınavların doğru ölçme yaptığını düşünüyorum. Sistem denetlenebilir, ölçülebilir olmalı. Kısa aralıklarla değiştirilmemeli, objektif ölçme yapılmalı. Üniversite sınavında yapılan son değişiklik bence olumlu. Fen ve sosyal bilimler okur yazarlığının ölçülmesi gerekiyordu. Veli, öğrenci, öğretim kurumları görüşleriyle uzun sürede hazırlanmalı. Sonuçları gözlenmeli. Biz nasıl sınav yaptık, öğrenci doğru seçilmiş mi ölçülmeli. Sınavlar sadece öğrencileri değil, öğretmeni, yetiştiriciyi de ölçmeli. Partiler üstü olmalı, siyaset asla etkili olmamalı. Sınavın eğitimin kamburu gibi gösterilmesinden acilen vazgeçilmeli. Her şeyin sınavdan ibaret olmadığını da ailelere de anlatmak gerekiyor.

BUGÜNDEN YARINA DEĞİŞTİRİLMESİ GÜVEN SIKINTISI YARATIYOR

Prof. Dr. Gölge Seferoğlu (ODTÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi):

Bu tür kararların bir günde alınıp ertesi gün uygulamaya konmasını herkese saygısızlık olarak düşünüyorum. Öğrenci, öğretmen, veli tüm paydaşlara büyük bir saygısızlık. Herhangi bir şeyin önce analizini yaparsınız, eski sistemin sıkıntıları var mı bakarsınız, alternatifler önerirsiniz, tüm paydaşlardan fikir alırsınız, sonra bir denersiniz, ondan sonra uygulamaya geçersiniz. Bugünden yarına değiştirilmesi büyük sıkıntı. Bir güven sıkıntısı yaratıyor. Gelecek seneye sınav sisteminin değişmesi kabul edilecek bir şey değil. Ama o kadar alışmışız ki her an her şey olabilir diye düşünüyoruz. Öğrencilerimizin tüm kısıtlama ve engellere rağmen başarılı olduğunu düşünüyorum. Hayatta başarılı mutlu oluyorlar. Yoksa biz çok kısıtlıyoruz ve engellemeye çalışıyoruz. Sınavları nasıl uygulamalı hale getirebiliriz. Kolay değil ama mümkün. OECD'nin yaptığı birçok sınav bazı yetkinlikleri ölçebiliyor.

ÖZELLERE ÖĞRENCİ ALIM YÖNTEMİ SENEYE DEĞİŞEBİLİR

Nurullah Dal (Türkiye Özel Okullar Derneği Genel Başkanı):

Sınav, eğitim sistemi içinde bir araçtır, amaç değildir. Maalesef Türkiye'de amaç olmuş. Sınav araç olarak kullanıldığı müddetçe eğitim sisteminin olmazsa olmazı. Arz talep dengesinde farklılık varsa burda değerlendirme eleme yapacaksınız. Bu olmak zorunda. Ortaokuldayken lise, lisedeyken üniversite sınavına hazırlanıyorlar. Ortaokuldan mezun olanların yüzde 95’inin bir liseye girme imkanı bulunuyor. Ama üniversitede bu durum yok. Burada ciddi bir yarış var. İkisini birbirinden ayırarak bakıyorum. Eğitim değişken, gelişken. Her şey değişiyor. Sınavlar da değişecek. Bir sürü talep geliyor. Veli, “Çocuğumun şu okullara girme şansı yok, çocuğum benden kurs istiyor” diyor. Sonuçta gel, dön dolaş mahallendeki okula yerleş. Ama bunun için bir, iki sene enerji harcıyorsunuz. Yeni sistemi savunuyor veya eleştiriyor değilim. Bu değişim olacak, bu kadar da hızlı yaşanacak. Tarih sorulmayacaksa eğer tarih dersinden herkes kaçıyor. TEOG'a yabancı dil geldi. Öğrenciler ciddi anlamda yabancı dil öğrenmeye başladı. Sınavlar toplumumuzda çok önemli noktaya geldi. Sınav sistemiyle ilgili bize verilen alternatifler vardı. Okullar kendi sınavlarını yapabilir. 6-10 okul yan yana gelip toplu yapacağız diyebiliriz. Biz dedik ki ayrı ayrı okulların sınav yapması ciddi kaos yaratır. Aynı güne sınavlar denk gelebilir. Bu sene devletin yapacağı merkezi sınavın sonuçlarını kullanarak öğrenci alacağız. Seneye değişebilir.