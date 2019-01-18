Ziya Selçuk'tan tatile giren öğrencilere: Bütün denizler sizin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün karnelerini alarak 15 günlük yarıyıl tatiline başlayan 18 milyon öğrenciye, yeni hayaller kurmalarını, yeni birilerini tanımalarını, yeni yerler görmelerini, bilmedikleri şeyler öğrenmelerini tavsiye ederek, “Evet halatlar çözüldü.... Şimdi bütün denizler sizin, yol sizin, yolculuk sizin” diye seslendi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün karnelerini alarak 15 günlük yarıyıl tatiline başlayan 18 milyon öğrenciye Twitter hesabından seslendi. Selçuk, şunları söyledi:
“Mola denince sıklıkla dinlenmek algılanır. Oysa denizciler ‘mola’ dediklerinde hareket ederler. halatların bağlandıkları yerden fora edilmesine, çözülmesine denizciler ‘mola’ diyorlar. Yani hareket ondan sonra başlıor. Bugün biz de bütün öğrenciler için hep beraber ‘mola’ dedik. Bizim verdiğimiz bir ödev yok, ama sizin yapacak çok şeyiniz var. Yeni hayaller kurun, yeni birilerini tanıyın, görmediğiniz yerler görün, bilmediğiniz şeyler öğrenin, kendinizi dinleyin, kendi sesinizi duyun...Bunlardan daha anlamlı 15 tatil ödevi düşünemiyorum. Evet halatlar çözüldü.... Şimdi bütün denizler sizin, yol sizin, yolculuk sizin.”
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