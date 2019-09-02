Ziya Selçuk: Öğretmenlerimizin mesleki eğitim imkânlarını artıracağız
Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışmaları başladı. Seminerin açılışını, örnek öğretmen odasından yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, olanaklar ölçüsünde bu odaları yaygınlaştıracaklarını söyledi. Selçuk, öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdikleri mesleki eğitim imkanlarını da arttıracaklarını ifade etti.
2019-2020 eğitim-öğretim yılı öğretmenler için açılıyor. Bu yıl ilk defa mesleki çalışmalar bir hafta sürecek. 2 Eylül'de başlayan seminerler 6 Eylül’de sona erecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki çalışma döneminin açılış konuşmasını hazırladıkları örnek yeni öğretmen odasından yaptı. Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yayınlanan konuşmasında,şunları söyledi:
“Öğretmenlerimizin çalışma alanı olan öğretmenler odasıyla ilgili yeni düzenlemeler getirdik. Öğretmenlerimizin huzurlu, fonksiyonel bir ortamda olması gerekiyor. Bu modeli imkânlar çerçevesinde tüm Türkiye’ye yaygınlaştıracağız. Bir masa, koltuk dışında bilgisayarıyla çalışacağı, tek kişilik masa oluşturacağı, imkânı çerçevesinde bir köşede çiçek, bir köşede kuş ya da evcil hayvanın yaşayabileceği köşeler olsun istiyoruz. Mikrodalga fırında yemeği ısıtacak, rahat edecekleri bir ortam hazırlayacağız.
Öğretmenlerimize ayrıca seminerler kapsamında eğitim seçenekleri sunduk. Drama, akıl ve zeka oyunları, okul yöneticiliği, masal anlatımı gibi seminerlere öğretmenlerimiz beklediğimizin de çok çok üzerindeydi ve inanılmaz mutlu olduk. Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde, okullara gitmeyi, öğretmen odalarında öğretmenlerimizle buluşmayı çok önemsiyorum. Kendi adıma çok mutlu oluyorum. Öğretmenleri dinlemek pek çok ufuk açıyor. Öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda, drama, akıl ve zeka oyunları okul yöneticiliği, masal anlatımı gibi mesleki eğitim seminerlerini çeşitlendireceğiz. Halk oyunları, yapay zeka gibi mesleki eğitim imkanlarını artırarak devam ettireceğiz.”
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