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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
23.04.2019 - 12:51, Son Güncelleme:/

Ziya Selçuk, koltuğunu küçük Belinay'a devretti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün milli iradenin tam bağımsızlığı ve egemenliğimizin sembolü olan Gazi Meclis'imizin kuruluşunun 99'uncu yılındayız. Böyle bir yılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bilimle, teknolojiyle, kitaplarla çok daha donanmış bir gençlikle, çocuklarla dolu dolu olmasını hepimiz arzu ediyoruz. İnanıyoruz ki çocuklarımız bilimde, sanatta, kültürde, sporda ilerledikçe ülkemiz de çok daha büyük bir şekilde gelişmeye devam edecek" dedi.

Ziya Selçuk, koltuğunu küçük Belinay'a devretti
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak MEV Gökkuşağı Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Belinay Ceren Çoban'a devretti. Bakan Selçuk, TBMM'nin açılışının 99’incu yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli okullardan gelen öğrencileri makamında kabul etti. Kendisini ziyarete gelen öğrencilerle tek tek tokalaşan Selçuk, makamını temsili olarak MEV Gökkuşağı Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Belinay Ceren Çoban'a devretti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramda öğrencilerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Selçuk, 23 Nisan'ın aynı zamanda Dünya Kitap Günü olduğunu söyledi. Bu nedenle Belinay'a da bir kitap hediye edeceğini belirten Selçuk, şöyle konuştu:
"Bugün milli iradenin tam bağımsızlığı ve egemenliğimizin sembolü olan Gazi Meclis'imizin kuruluşunun 99'uncu yılındayız. Böyle bir yılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bilimle, teknolojiyle, kitaplarla çok daha donanmış bir gençlikle, çocuklarla dolu dolu olmasını hepimiz arzu ediyoruz. İnanıyoruz ki çocuklarımız bilimde, sanatta, kültürde, sporda ilerledikçe ülkemiz de çok daha büyük bir şekilde gelişmeye devam edecek."

‘BÜYÜKLERİMİZİN BİZE GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ’
Bakan Selçuk, Belinay'a "Sayın Bakanım burada bürokratlarınız oturuyor. Onlara herhangi bir talimatınız olacak mı?" diye sordu. Belinay Ceren ise bu soruyu "Onlardan tek istediğim hep mutlu olmaları. Özellikle bugün" diye cevapladı. Bakan Selçuk'tan koltuğu devralan Çoban, tüm çocukların bayramını kutlayarak şunları söyledi:
"Bu bayramı biz çocuklara hediye eden ve tüm dünya çocuklarıyla paylaşmamızı sağlayarak bize bu mutluluğu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu vatan için canlarını ortaya koyan aziz şehit ve gazilerimize rahmet ve minnetlerimi sunuyorum."

Bakan Selçuk'a da kendilerini ağırladığı için teşekkür eden Çoban, 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan Tasarım ve Beceri Atölyeleri için de Selçuk'a kendisi ve arkadaşları adına teşekkür etti. Çoban, "Atatürk 'Bugünün küçükleri yarının büyükleridir' diyerek bizlere verdiği önemi en güzel şekilde ifade etti. Bizler de bugün burada sevincimizi ve coşkumuzu paylaşırken bizlere verilen önemin farkındayız. Büyüklerimizin bize olan bu güvenini boşa çıkarmayacağımızı bilmenizi isteriz" diye konuştu.

Belinay Ceren Çoban, ziyarette basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. "2023 Eğitim Vizyonu'nu nasıl değerlendiriyorsunuz. Gördüğünüz eksiklikler var mı?" şeklindeki soru üzerine Çoban, "Bu bence çok iyi bir proje. Bütün arkadaşlarım ve benim için çok yararlı" dedi. Çoban, bir basın mensubunun "Hedefleriniz, projeleriniz var mı?" sorusunu "Bugün bayramımızı kutluyoruz ve sorulara daha fazla cevap vermek istemiyorum" sözleriyle yanıtladı.

Ziyarette, Özel Bilkent Ortaokulu öğrencisi Özüm Ersoy da 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilmiş çok özel bir armağan olduğunu anlattı. Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu öğrencisi Belinay Şirin, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel İlkokulu öğrencisi Eyüp Yılmaz, Eskişehir Bahçeşehir Koleji öğrencisi Fevzi Eren Sürmeli de Atatürk'e saygı ve sevgilerini dile getiren birer konuşma yaptı. Ardından öğrencilerle fotoğraf çektiren Selçuk, onlara içerisinde kitapların olduğu hediyeler verdi.

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