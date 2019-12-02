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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 02.12.2019 - 11:55, Son Güncelleme:/

Zihinsel engelliler için özel sınıf açtı

Kardeşi gibi zihinsel engellilere destek olmak amacıyla öğretmenlik mesleğini seçen Ayşegül Küçük Orcan, Aydın'ın Söke ilçesindeki ortaokulda, öğretmen arkadaşı, okul yönetimi ve yakınlarının desteğiyle zihinsel engelli öğrenciler için özel materyallerle donatılmış sınıf oluşturdu.

Zihinsel engelliler için özel sınıf açtı
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‘EV RAHATLIĞINDA SINIF OLUŞTURDUK’
Ayşegül Küçük Orcan, kaza sonucunda bedensel ve zihinsel engelli olan kardeşinin 2008'de, 27 yaşındayken denizde boğularak hayatını kaybettiğini anlattı. Öğretmenlik mesleğini seçmesinde kardeşinin öyküsünün etkili olduğunu, üniversite eğitiminin ardından ‘Özel Eğitim Sertifikası’ aldığını belirten Orcan, Söke 100. Yıl Atatürk Ortaokulu'nda özel eğitim alanında ücretli öğretmen olarak göreve başladığını söyledi. Okulda orta ağır zihinsel engelli iki öğrencinin eğitim gördüğü sınıfın imkânlarının yetersiz olduğunu belirten Orcan, şunları anlattı:

Zihinsel engelliler için özel sınıf açtı


“Meslektaşım Elif Tanış ile el ele vererek, okul yönetimi ve yakınlarının desteğiyle ‘ev rahatlığında’ bir sınıf oluşturduk. Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahi yoktur’ sözünü her zaman ilke edindim. 41 yaşına kadar hastanede sekreter olarak çalışıyordum. O yaştan sonra özel çocuklarımıza yardımcı ve destek olabilmek amacıyla üniversite okudum. Öğretmen oldum ve bulunduğum yerde çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Eşimin de çok büyük desteği oldu. Zihinsel engelli çocukların özel eğitime ve materyallere ihtiyacı var. Kardeşimden sonra, 'Bu çocuklara nasıl yardım edebilirim, nasıl bir arada olabiliriz, kalbine nasıl dokunabiliriz' dedim, hayal ettim ve gerçekleştirdim. Bu beni çok mutlu ediyor. Çok mutluyum. Yeryüzündeki meleklerin öğretmeni olmak ayrıcalık. 'Özel eğitim sınıfı böyle olmamalı' dedik ve bir hayal kurduk. Yerde minderlerin olması gerekiyordu. Çünkü yatarak etkinlikler, aktiviteler yapıyoruz. Öğrencilerin enerjilerini atmaları için aletler gerekiyordu. Önce minderi döşemekle başladık. Sonra spor aletleri aldık. Eğitim materyallerini genişlettik ve sınıfı bu hale getirdik."

Öğretmen Elif Tanış ise güzel bir sınıf oluşturduklarını, özel öğrencilerin her şeyin en iyisini hak ettiğini söyledi.

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