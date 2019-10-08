Zekâ Oyunları Şampiyonası başlıyor
Yeni eğitim yılında bir ilke imza atıldı. Bu kez okullar yarışacak.
Türkiye Zekâ Vakfı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TÜBİTAK’ın desteğiyle öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla düzenlenen ‘Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’na kayıtlar 11 Ekim Cuma günü sona erecek. Türkiye genelindeki devlet ve özel okulların takım olarak katılabilecekleri zekâ oyunlarından oluşan şampiyona, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç ayrı kategoride yapılacak.
OKULLARA KUPA ÖĞRENCİLERE MADALYA
Şampiyona ‘Okul Seçmeleri’, ‘İl Finalleri’, ‘Bölge Finalleri’ ve ‘Türkiye Finali’ olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilecek. İl Finalleri, 19 Ekim 2019 Cumartesi günü internet üzerinden yapılacak. Yarışmada her kategoride ilk üç dereceye giren okullara kupa, öğrencilerine ve öğretmenlerine ise madalya verilecek. Türkiye finalinde yarışan tüm okullar, öğrencileri ve öğretmenleri başarı belgesi alacak.
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