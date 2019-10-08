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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
08.10.2019 - 10:03, Son Güncelleme:/

Zekâ Oyunları Şampiyonası başlıyor

Yeni eğitim yılında bir ilke imza atıldı. Bu kez okullar yarışacak.

Zekâ Oyunları Şampiyonası başlıyor
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Türkiye Zekâ Vakfı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TÜBİTAK’ın desteğiyle öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla düzenlenen ‘Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’na kayıtlar 11 Ekim Cuma günü sona erecek. Türkiye genelindeki devlet ve özel okulların takım olarak katılabilecekleri zekâ oyunlarından oluşan şampiyona, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç ayrı kategoride yapılacak.

OKULLARA KUPA ÖĞRENCİLERE MADALYA
Şampiyona ‘Okul Seçmeleri’, ‘İl Finalleri’, ‘Bölge Finalleri’ ve ‘Türkiye Finali’ olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilecek. İl Finalleri, 19 Ekim 2019 Cumartesi günü internet üzerinden yapılacak. Yarışmada her kategoride ilk üç dereceye giren okullara kupa, öğrencilerine ve öğretmenlerine ise madalya verilecek. Türkiye finalinde yarışan tüm okullar, öğrencileri ve öğretmenleri başarı belgesi alacak.

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