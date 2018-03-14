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    Zeka oyunları için son başvuru 19 Mart

    Hürriyet Eğitim
    14.03.2018 - 14:34 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen, Türkiye’nin 18 yaş altı zeka oyunları yarışması ‘Türkiye Zeka Oyunları’ için başvurular devam ediyor. İsteyenler, ücretsiz olarak 19 Mart’a kadar internet üzerinden başvuru yapabilecek.

    Lise öğrencileri Türk Zeka Oyunları’nda yarışacak. İSTEK Okulları Türkiye’deki tüm lise öğrencilerine yönelik zeka yarışması düzenleyecek. Başvuruların ücretsiz olduğu yarışmanın son başvuru tarihi, 19 Mart. Toplam ödülü 40 bin TL olan yarışmaya www.turkiyezekaoyunlari.com internet adresinden başvurulabilecek.

    81 İLDEN ÖĞRENCİ KATILACAK
    Yarışmaya eleme usulüyle Türkiye’nin 81 ilinden öğrenciler katılacak. İki kademeden oluşan yarışmanın eleme kısmı internet üzerinden gerçekleşecek. Eleme etabının sonrasında her ili temsilen seçilecek öğrenciler, 10-13 Mayıs arasında Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenecek final yarışmasına katılacak.

    Final yarışması kelime oyunları, karalama oyunları, matematiksel oyunlar, mekanik oyunlar ve görsel oyunlar olarak beş kategoriden oluşacak. Finale katılacak öğrenciler ve danışman öğretmenler, Yeditepe Üniversitesi’nde renkli etkinliklere de katılacak.

    İLK ÜÇE BÜYÜK ÖDÜL
    Yarışmada ilk üç dereceye giren öğrencilere büyük ödüller verilecek. Her kategorinin birincisi 2.500 TL, ikincisi 1.500 TL, üçüncüsü 1.000 TL alırken; olimpiyatın birincisi 7.000 TL, ikincisi 5.000 TL, üçüncüsü ise 3.000 TL kazanacak.

    Etiketler: Türkiye Zeka Oyunları
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