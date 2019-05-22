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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Esra ÜLKAR - LGS'DE BAŞARININ ANAHTARI - 2
22.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Zamanı iyi kullanan fark yaratır

LGS, 1 Haziran’da yapılacak. Sınavın ikinci oturumu olan sayısal bölümdeki fen bilimleri testinde 20 soru yer alıyor. Uzmanlar deney, grafik ve yorum ağırlıklı sorular çıkabileceğini vurgularken, bu testin belirleyicisinin ‘zamanı verimli kullanmak’ olduğunu söylüyor. Sınav yaklaştıkça stresleri artan adaylara uyarılarda bulunan uzmanlar, “Sınav günü özellikle beslenme ve uyku gibi alışkanlıkları değiştirmeyin” diyor.

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1 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) ikinci oturumu olan sayısal alandaki testlerden biri fen bilimleri. Bu testte, öğrencilerin karşısına 20 soru çıkacak. Uzmanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı örnek sorular dikkate alındığında LGS’de deney, grafik ve yorum ağırlıklı soruların çıkabileceğini söylüyor. Bilfen İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Yasemin Dündar’ın bu derse hazırlıkta dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili önerileri şöyle:

‘ÇEVRE BİLİNCİ’NDEN SORULAR

2017-2018 lise giriş sınavının fen bilimleri sorularının çoğunda doğanın sürdürülebilirliği önplana çıktı. Sorularda ele alınan genel başlıklar küresel ısınma, asit yağmurları, toprak ve hava kirliliği şeklindeydi ve öğrencilerde doğayı, çevreyi koruma bilinci oluşturulmak istendi. 2018-2019 sınavında da bu koruma bilincinin devam etmesi açısından aynı başlıktan soru bekleniyor. Bu başlıklara mutlaka çalışın.

Günlük hayatta işlerimizin kolaylaşmasını sağlayan basit makineler ve basınç konuları, her alanda karşımıza çıktığından bunlarla ilgili öğrencinin yaşamına transfer edebileceği bilgileri içeren sorular gelmesi beklenenler arasında.

Zamanı iyi kullanan fark yaratır

ŞEKİL VE GRAFİKLERİ YORUMLAMAK ÇOK ÖNEMLİ

Popüler bilime ilgi duyan ve bilimsel çalışmaları takip eden öğrenciler, bu sınavda daha avantajlı olacak. Bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme yeteneklerini geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bir bileşimi olan fen okur-yazarlığının önemi bu sınavda çok daha fazla ortaya çıkacak.

Örnek soruların incelenmesi sonucunda fen bilimleri dersinde deney, grafik ve yorum ağırlıklı sorular çıkacağını düşünüyoruz. Bu şekilleri ve grafikleri yorumlayabilmeniz çok önemli. Ayrıca periyodik tablo ve üzerindeki elementlerin özelliklerini de öğrenin. Bu nedenle fen, tekrar yapmanın en önemli olduğu derslerin başında geliyor.

Zamanı iyi kullanan fark yaratır

DENEME SINAVLARINDA HATALARINIZA DÖNÜP BAKIN

Sınava hazırlık sürecinde bol soru çözmek genelde iyi bir çalışma yöntemi. Ancak çözülen sorularda çıkan hatalara dönüp bakmıyorsak, yanlışı neden yapmışız, nerede eksiğimiz var, fark edip bunu tekrarlamamak adına önlemimizi almıyorsak, o zaman çözmenin olumlu etkisi azalıyor.
ÊÊ Sınavda çıkacak uzun soruların yoğunluğu ve öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama yönünde harcayacakları zaman dikkate alındığında, fen testi için en belirleyici unsurlardan biri de sürenin verimli kullanılıp kullanılamadığı olacak.

STRESİ YOK ETME YOLU

LGS yaklaştıkça adayların heyecanı ve stresi de artıyor. Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Galip Yüksel’e göre, stresi yok saymak yerine kabullenmek gerekiyor. Biraz stresin insanlara iyi geldiğini söyleyen Yüksel, şunları öneriyor:m LGS yaklaştıkça adayların heyecanı ve stresi de artıyor. Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Galip Yüksel’e göre, stresi yok saymak yerine kabullenmek gerekiyor. Biraz stresin insanlara iyi geldiğini söyleyen Yüksel, şunları öneriyor:BASTIRMAYA ÇALIŞMA“Her öğrenci kendi mizacına, bireyselliğine göre sınava yönelik farklı tepkilerde bulunuyor. Kimi biraz stres yaşarken, kimi göreli olarak bir miktar fazla kaygılanabiliyor. Araştırmalar, belirli miktar stresin insanlara iyi geldiğini gösteriyor. Sınav öncesi aday biraz stres yaşadığını ve bunun sorumluluğunu kabul ettiğini kendisine söyleyebilir. Bu ifade sonrası stres yaratan düşünce bir süre sonra yok olup gidecektir. Stresi bastırmak tercih edilirse, bu duygu giderek yoğunlaşıyor ve bireyi daha fazla etkisi altına alıyor. Sınavla ilgili duyguların ortaya çıkmasında kişisel ve sosyal faktörler etkili oluyor. Araştırmalar, bunda birçok etmenin yanı sıra mükemmeliyetçilik, akılcı olmayan inançlar ve ebeveynlerin yüksek başarı beklentileri, aşırı müdahaleci tutumları gibi aile faktörlerinin de etkili olduğunu gösteriyor. Sınav bizim kültürümüzde sadece öğrencide değil, aile üzerinde de baskı yaratıyor. Bunu azaltmak için ebeveynler öncelikle kendilerini tanımalı, eğitmeli, geliştirmeli ve sınava ilişkin kendi duygularını anlamalı ve kabul etmeli. SINAV GÜNÜ RAHAT GİYİNİN‘Sınavda hiç hata yapmamalıyım. Eksik soru bırakmamalıyım. Hepsini doğru yanıtlamalıyım. Ailemin ve yakın çevremin sevgisini kazanmam için sınavda başarılı olmalıyım’ gibi mantık dışı düşünceleri zihninizde tekrarlamayın ve durdurun. Çünkü araştırmalara göre, sınav performansı ve sınavla ilgili kuruntular arasında ilişki var.Sınav günü başta beslenme ve uyku düzeni gibi alışkanlıkları değiştirmemeye özen gösterin. Gerekli belgeleri akşamdan hazırlayın. Daha önce kullandığınız, rahat bir kıyafetle sınava gitmek yararlı olabilir.” 

 09.00’DA BİNADA OLUN

KİMLİK kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00’da fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgenizde belirtilen binada hazır bulunun. Yanınızda fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı gibi geçerli kimlik belgesi, en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ile leke bırakmayan yumuşak silgi getirin. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Ayrıca MEB’in yeni düzenlemesine göre salona etiketi çıkartılmış şeffaf şişede su sokabilirsiniz. LGS’nin ilk oturumu 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak.

YARIN: Matematikte zor soruyu sona bırakın

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