Yüzde 90’ı Doğu ve Güneydoğu’ya
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla yeni sistemin ilk öğretmen atama töreni dün yapıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması bakanlıkta bilgisayar kurası ile yapılırken Bakan Selçuk, özetle şunları söyledi: “Bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın. Ve lütfen onların gözünden kalbine akan bir şeyler olduğunu hissedin. O zaman sizin öğretmenliğiniz başlamıştır. Öğrencilerinizi muhakkak suretle ayırmayın. Onları ayırırsanız gökteki yıldızları ayırmış olursunuz.
FEDAKÂRLIK MESLEĞİ
Öğretmenlik mesleği fedakârlık mesleği. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Emin olun ben sizin yerinizde olmayı çok isterdim. Bizim güvencemiz sizsiniz. Bu sene 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirebiliyoruz.” Konuşmanın ardından bilgisayardan kura yöntemiyle atama yapıldı. Selçuk, atama için rastgele dokuz rakamı öğretmen adayları ve ailelerinin söylemelerini isterken düğmeye ise bir öğretmen adayının babası bastı. Öğretmenlerin atandıkları yerleri öğrenmeleriyle salonda büyük alkış ve çığlıklar koptu. Bakan Selçuk, atanan öğretmenler ve yakınlarını tebrik etti.
EN ÇOK ŞANLIURFA’YA
Atamaya 50 bin 314 aday başvurdu, 20 bin öğretmen adayının ataması yapıldı. Atamalarda kontenjanlar, ilk atama yapılabilecek resmi eğitim kurumlarının ihtiyaçları, 2018’de illerin öğretmen hareketliliği, Suriyeli öğrencilerin çoğunlukta bulunduğu iller (Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay) mesleki ve teknik eğitimdeki öncelikli alanlar gibi hususlar esas alınarak belirlendi.
Toplam kontenjanın yüzde 90’ı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere ayrıldı. En çok kontenjan ayrılan illerden bazıları 3 bin 424 öğretmenin atandığı Şanlıurfa, 1744 öğretmenin atandığı Van, 1555 öğretmenin atandığı Şırnak, 1449 öğretmenin atandığı Ağrı ve 1334 öğretmenin atandığı Gaziantep oldu. En çok kontenjan ayrılan alanlardan bazıları şöyle oldu: Sınıf öğretmenliği (3 bin 806), İngilizce (2 bin 2), din kültürü ve ahlak bilgisi (1907), okul öncesi öğretmenliği (1676), ilköğretim matematik öğretmenliği (1453).
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