'Yurtların doluluk oranı yüzde 90'

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere hak tanınan yurt, burs ve kredi hizmetlerinin çok önemli olduğunu söyledi. KYK'nın 81 ilde açtığı yurtlarla öğrencilerin yanında olduğunu belirten Er, şöyle konuştu:

"Beşi KKTC'de olmak üzere 773 müdürlükle hizmet veriyoruz. Şu anda yurt kapasitemiz 677 bin. Doluluk oranımız yüzde 90'nın üzerinde. Kayıtlı öğrenci sayımız 600 bin civarında. Bu yıl bize 424 bin öğrencimiz başvuruda bulundu. Bunlardan 353 bini yerleştirildi. Yerleştirme oranımız yüzde 83. Hedefimiz 2023 yılına kadar tüm öğrencilerin yurtlarda barınmasına imkân sağlamak. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerdeki öğrenci sayısının yoğunluğu nedeniyle yurt konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Kiralama gibi uygulamalarla yurt edinme çalışmalarımız devam ediyor. Devlet yurtlarında artık beslenme ve barınma alanları dışında eğitim ve spor alanları da oluşturuyoruz. Bunları yaparken yurtlarımızın kampüslerde olması yönünde gayretlerimiz var çünkü üniversitedeki öğrencilerimizin hem barınıp hem de eğitim gördükleri alanlarda daha çok spor yapma imkânı bulmaları noktasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. 2020 yılı itibarıyla il spor müdürlükleriyle tamamen birleşmiş durumdayız. İl spor müdürlüklerine bağlı tüm spor tesislerinden faydalanma şansımız oluyor. Bu, öğrencilerimiz için çok önemli bir katkı.

1 MİLYON 584 BİN KİŞİYE KREDİ VE BURS VERİYORUZ

Kredi ve burs olanaklarında her yıl öğrencileri sevindirecek gelişmeler yaşanıyor. 2020 yılı itibarıyla 1 milyon 584 bin kişiye kredi ve burs veriyoruz. Her yıl bu sayı değişebilir. Burs verdiğimiz öğrenci sayısı geçen yıl 150 bin idi. Bu yıl 150 bin yeni öğrenciye burs verdik. Bütün öğrencilerin kredi şansı var. Öğrencilerimiz, herhangi bir noter, kefalet ve kefil durumu aramadan sadece internet üzerinden Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile ilgili hazırlanan taahhütnameyi onaylaması durumunda kredi alabiliyor. Her ay öğrencilerimize 550'şer lira yatırılıyor.

14 İLDE ÇEŞİTLİ KAMPLAR DÜZENLİYORUZ

Kredi, burs, barınma ve beslenme hizmetleri dışında 14 ilde çeşitli kamplar düzenliyoruz. Kamplar kapsamında alanlarında donanımlı, bilgili ve uzman olan kişiler tarafından eğitimler verildi. Kamplardaki buluşmalarda öğrencilerimiz kafalarındaki soruları sorma şansı buluyor. Belki de günlük hayatta ulaşamayacakları insanları, onlarla buluşturmaya çalışıyoruz. El sanatlarıyla ilgili atölyelerimiz mevcut. Farklı konularda çeşitli konferanslar düzenliyoruz. Sportif faaliyetlerimiz oluyor. Bahar aylarına doğru spor dallarında iller arası müsabakalarımız olacak. Öğrencilerimize hem spor yapma alışkanlığı hem de eğitim verme ve alma dışında boş zamanlarını da değerlendirmeleri açısından katkı sağlamaya çalışıyoruz. Her geçen yıl hizmet ve proje alanlarını genişletiyoruz. Öğrencilerin uygun koşullarda öğrenimlerine devam edebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz”