Yurtlara 400 bin lira ceza kesildi

Öğrenci yurtlarına ruhsat verme yetkisi, belediyelerden ve il özel idarelerinden alınıp Milli Eğitim Bakanlığı’na bırakıldı. Daha sonra da yürürlükteki ‘Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği’ kaldırıldı, yerine Bakanlar Kurulu kararıyla bugünkü Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yurtlarla ilgili güvenlikten personele kadar birçok şey bu yönetmelikle düzenleniyor.

Öğrenci barınma faaliyetinde bulunan yerlere Eylül 2017’den bugüne toplamda 377 bin 487 TL idari para cezası verildi. Bu konuda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu’na son gelişmeleri sorduk:

Özel yurtlarla ilgili yeni düzenleme yapılıyor mu?

Fiziki standartlarında iyileştirmeler yapıldı. Lisans mezunu olmayanlar, bu kurumlarda müdür veya müdür yardımcısı olamıyor. Kız öğrencilerin barındığı kurumlarda kadın, erkek öğrencilerin barındığı yurtlarda ise erkek yönetici ve personel görevlendiriliyor. Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda en az bir, ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı yurtlarda ise isteğe bağlı olarak rehber öğretmen şartı aranıyor. Kurumlarda doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, teknisyen, sağlık memuru, hemşireyle şoför görevlendirilmesi ihtiyari iken; kurum kontenjanı 150 ve üzeri olanlarda hemşire, hemşire yardımcısı ya da acil tıp teknisyeni veya teknikeri çalıştırılması zorunlu.

325 YURT KAPATILDI

Aladağ’dan sonra güvenliğe yönelik neler yaptınız?

Bunlar bir daha yaşanmasın, başka canlarımız gitmesin diye kurallarımızı daha da katılaştırdık. Yangından hemen sonra, öncelikle özel öğrenci yurt binalarının yangına karşı yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı ve varsa eksikliklerinin giderilmesi için valiliklere genel bir yazı gönderdik. O tarihte faaliyette olan 3 bin 915 özel öğrenci yurdundan hemen hemen hepsi valiliklerce denetlendi. Yaptığımız denetimlerin sonucunda 325 yurt ya bizim ya da kurucu isteğiyle kapatıldı.

Bina güvenliğiyle ilgili bir çalışmanız oldu mu?

En fazla hassasiyet gösterdiğimiz şey, bina güvenliği. Binanın sağlam ve dayanıklı, çevresinin sağlık yönünden uygun ve en önemlisi yangına karşı mevzuatın gerektirdiği önlemlerin alındığının belgelendirilmesini istiyoruz. Binaların her sene öğretim yılı başlamadan yangın, elektrik tesisat, ısınma sistemi, su ve gaz tesisatı güvenlikleri konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kontrolü zorunlu hale geldi. Yine binaların iç/dış cephe ve taban/tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış giydirmeler kullanılmamasına dair hükümler öngördük. Yangın merdivenleri ve kaçış yollarının, acil çıkış kapılarının, ikaz ve otomatik söndürme sistemlerinin niteliklerini belirledik. Kurum binalarında ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan yangın, elektrik, su ve gaz tesisatlarının kontrolleri sonucu düzenlenen raporlarda tespit edilen eksikliklerin, öğrencilerin barınması esnasında can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesi durumunda valilikçe kurumun faaliyeti geçici olarak durdurulabilecek.

EKİME KADAR RUHSAT ALMAK ŞART

Koşullara uymayanlara verilen cezalar nedir?

Bundan sonra ruhsatını Bakanlıktan almamış hiçbir işletme, yurt faaliyeti gösteremeyecek. Her ne ad altında olursa olsun, izinsiz öğrenci barınma hizmeti verdiğini tespit ettiğimiz yerler kapatılacak. Kanun gereği bu yerlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak. 1 Ekim’e kadar izin ve ruhsat almayan yerler valiliklerce kapatılacak. Koşullara uymayanlara brüt asgari ücretin iki ile beş katı arasında idari para cezası uygulanabilecek. Aynı hatayı tekrarlarsa, idari para cezası beş kat arttırılarak uygulanırken, üçüncü tekrarda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Yük-

seköğretim kurumlarınca açılan ve işletilen kurumlar ise Milli Eğitim Bakanlığı adına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın denetim elemanlarınca da denetlenebilecek.