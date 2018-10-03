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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
03.10.2018 - 22:36, Son Güncelleme:

Yurtdışının kapısını üniversitede aralayın

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
Yurtdışının kapısını üniversitede aralayın

Üniversitelerde ilk dersler başladı. Ancak eğitiminiz sadece okulunuzdaki kampusta geçerse, iş hayatına adım attığınızda bazı becerileriniz eksik kalabilir. Üniversiteler, dünyayı keşfetmek ve akademik yönden ilerlemek için öğrencilerine göz ardı edilmemesi gereken yurtdışı fırsatları da sunuyor. İşte onlardan bazıları:

ERASMUS İLE AVRUPA: Erasmus devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler için anlaşmalı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla lisans ve lisansüstü düzeyde değişim imkânı veriyor. Ücretsiz olan ‘Erasmus+’ için 2.20’nin üstünde not ortalaması ve İngilizce yeterlilik şart. Avrupa Komisyonu’nun verisine göre 2004-2016 arasında programdan toplam 427 bin kişi faydalandı. 919 milyon Euroluk hibe desteği sağlanan Türkiye’de, bu sürede katılımcılar 27 bin proje tamamladı. Avrupa’dan 52 bin öğrenci geldi. Türkiye’den ise 125 bin 500 üniversiteli yurtdışına gitti.

STAJ PROGRAMLARI: Dünyada birçok organizasyon üniversite öğrencilerine çeşitli staj olanakları sunuyor. STK’larda hayvan hakları için çalışabilir, uluslararası tıp örgütlerinde görev alabilirsiniz. Ayrıca Birleşmiş Milletler, UNICEF, UNESCO, Dünya Sağlık Örgütü, OECD ve Avrupa Komisyonu gibi birçok önde gelen kuruluş da üniversiteliler için stajlar düzenliyor. Her kurum, staj için detaylı bilgileri internet sitesinde yayınlıyor.

YÖK VE ÜNİVERSİTELERİN ANLAŞMALARI: Türkiye’de birçok üniversite, dünyadaki enstitü, araştırma merkezi veya yük-
seköğretim kurumlarıyla belli programlarda değişim anlaşmaları imzalıyor. Bu anlaşmalar genellikle belli başarı düzeyi ve akademik yeterlilik gerektiriyor. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Mevlana gibi değişim fırsatlarının yanı sıra lisansüstü düzeylerde de yurtdışına gidecek öğrencilere burs sağlıyor. Mevlana değişim programı, Türkiye ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılıyor. Katılmak isteyen öğrenciler bir-iki yarıyıl eğitim alabiliyor.

BAŞARINIZLA DÜNYAYI GÖRÜN: Üniversitelerin en güzel yanlarından biri de kulüpler. Birçok üniversitede başarılı kulüpler, yerelde elde ettikleri başarılarla Türkiye ve üniversitelerini dünyada temsil ediyor. Başta spor olmak üzere, kültür ve sanat kulüpleri de uluslararası yarışma, sergi ve sunumlarla yurtdışını keşfetme olanağı tanıyor.

ÖĞRENCİ OLMANIN AVANTAJI: Interrail gibi dünyayı dolaşım imkânı sağlayan birçok fırsat üniversiteliler için daha ucuz oluyor. Trenle dünyayı dolaşmak öğrenciyken daha kolay. Ayrıca birçok işletme, müze ve otel de öğrencilere indirim yapıyor. Üniversitedeyken öğrenci olmanın avantajını kullanın.

AKADEMİK VE KİŞİSEL GELİŞİM SAĞLIYOR

Yurtdışının kapısını üniversitede aralayın
Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök (Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı): Üniversitemizden yurtdışına değişim programlarına giden öğrencilerle yaptığım birebir görüşmelerde esas olarak farklı kültürleri tanıma motivasyonunun öne çıktığı görülüyor. Öğrenciler, yabancı bir ülkede yaşayarak kendilerini sınamayı, kişisel olgunlaşma ve gelişme süreçlerinde ilerlemeyi önemsiyor. Bunlara katılmak sadece akademik değil, kişisel gelişim açısından da önemli fırsatlar sunuyor. ‘Erasmus+’ gibi değişim programlarına katılanların en çok ifade ettiği noktalar şöyle özetlenebilir:

Yeni bir dil öğrenmek veya bildiği yabancı dili geliştirmek: Değişim programlarının en önemli faydalarından biri yabancı dil gelişimi için uygun ortama girmek diyebiliriz.

Tanınırlığı yüksek, prestijli bir üniversitede eğitim almak: Eğitim hayatlarına kaliteli üniversitede bir süre devam ederek, akademik açıdan kendilerini geliştirmek önemli bir motivasyon.

Lisansüstü için ön hazırlık: Birçok öğrenci, kaliteli üniversite ve programlardan kabul almak için değişim programının sağlayacağı akademik çevreden yararlanıyor. Doğru insanlarla tanışıp akademik hayatta onlarla ilişkileri sürdürmek ve gittikleri programı CV’lerinde göstermek için yurtdışını bir fırsat olarak görüyor.

Olgunlaşma ve büyüme: Kendi başına yabancı ortama girerek, karşılaşacağı problemleri çözme, engelleri aşma yetisi kazanmak öğrencilerimiz açısından önemli.

Farklı kültürleri tanımak: Ülkesi, şehri ya da yakın arkadaş ilişkileri dışına çıkarak, farklı toplumsal yaşam biçimlerini tanımak, kendi kültürüyle karşılaştırma imkânı yakalamak ve hem kendi kültürünü daha iyi özümsemek hem de ‘ötekiler’le yaşamanın yollarını bulmak öğrencilere önemli bir gelişme perspektifi sağlıyor.

Ne kadar evrensel olduklarını sınamak: Dünyayla ne kadar uyumlu olduklarını sınama imkânı buluyorlar. Hem aldıkları eğitim hem de kültürel açıdan dünyayla rekabet edebilir olup olmadıklarını test ediyorlar.

Politik ortamdan uzaklaşmak: Dünyayı sadece kendi toplumumuzun gündemiyle algılamak bazen daraltıcı ve sığ bir perspektife neden olabiliyor. Başka toplumların onlarca sorununu yakından yaşamak veya izlemek, bazen kendi toplumsal durumumuzu da daha sağlıklı değerlendirmeyi sağlıyor.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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