'Yurtdışındaki üniversitelerin sözde şubelerine itibar etmeyin'
YÖK, merkezi Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde olan ve Türkiye’de bu kurumlar adına açılan ‘sözde’ şubeler konusunda uyardı. YÖK, yayınladığı açıklamada, ‘Bu yapılanmalara itibar edilmemeli’ dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) dün yayımladığı açıklamada, Ortadoğu ve Balkan ülkeleri merkezli üniversiteler adına, çeşitli illerde açılan sözde şubeler konusunda öğrencileri uyardı. Açıklamada; Gaziantep, Mersin, Antakya, Urfa, Bursa, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde ‘üniversite kampüsü’ ya da ‘şubesi’ adı altında apartman dairelerinde gayri resmi olarak faaliyet gösteren sözde üniversite şubelerinin, sosyal medya aracılığıyla öğrenci toplamaya çalıştığını belirtti. Öğrencilerin bu yapılanmalara itibar etmemesi gerektiğinin altı çizilerek, buradan alınan diplomaların geçersiz olduğu da vurgulandı.
Metinde şu ifadeler yer aldı:
DİPLOMALAR REDDEDİLİYOR
“Kurulumuza yapılan başvuru ve ihbarlardan, merkezi yurtdışında bulunan yabancı üniversitelerin ülkemizde sözde şubeler açtığı ve mezunlar verdiği anlaşıldı. Asıl merkezleri Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde olan ve ülkemizde Gaziantep, Mersin, Antakya, Urfa, Bursa, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde ‘üniversite kampüsü’ ya da ‘şubesi’ adı altında apartman dairelerinde gayri resmi olarak faaliyet gösteren sözde üniversite şubelerinin, sosyal medya aracılığıyla öğrenci toplamaya çalıştığı tespit edildi. Ülkemizin gelişmekte olan yükseköğretim sistemini ve kalitesini bu tür yıkıcı etkilerden korumak için tanınmayan ve ülkemizde yasal olmayan bir başka ülkede bulunan üniversiteye ait yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak reddedileceği hususu kamuoyumuzun bilgisine saygıyla sunulur.”
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