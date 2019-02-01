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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
01.02.2019 - 16:31, Son Güncelleme:/

'Yurtdışındaki üniversitelerin sözde şubelerine itibar etmeyin'

YÖK, merkezi Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde olan ve Türkiye’de bu kurumlar adına açılan ‘sözde’ şubeler konusunda uyardı. YÖK, yayınladığı açıklamada, ‘Bu yapılanmalara itibar edilmemeli’ dedi.

'Yurtdışındaki üniversitelerin sözde şubelerine itibar etmeyin'
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) dün yayımladığı açıklamada, Ortadoğu ve Balkan ülkeleri merkezli üniversiteler adına, çeşitli illerde açılan sözde şubeler konusunda öğrencileri uyardı. Açıklamada; Gaziantep, Mersin, Antakya, Urfa, Bursa, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde ‘üniversite kampüsü’ ya da ‘şubesi’ adı altında apartman dairelerinde gayri resmi olarak faaliyet gösteren sözde üniversite şubelerinin, sosyal medya aracılığıyla öğrenci toplamaya çalıştığını belirtti. Öğrencilerin bu yapılanmalara itibar etmemesi gerektiğinin altı çizilerek, buradan alınan diplomaların geçersiz olduğu da vurgulandı.

Metinde şu ifadeler yer aldı:

DİPLOMALAR REDDEDİLİYOR
“Kurulumuza yapılan başvuru ve ihbarlardan, merkezi yurtdışında bulunan yabancı üniversitelerin ülkemizde sözde şubeler açtığı ve mezunlar verdiği anlaşıldı. Asıl merkezleri Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde olan ve ülkemizde Gaziantep, Mersin, Antakya, Urfa, Bursa, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde ‘üniversite kampüsü’ ya da ‘şubesi’ adı altında apartman dairelerinde gayri resmi olarak faaliyet gösteren sözde üniversite şubelerinin, sosyal medya aracılığıyla öğrenci toplamaya çalıştığı tespit edildi. Ülkemizin gelişmekte olan yükseköğretim sistemini ve kalitesini bu tür yıkıcı etkilerden korumak için tanınmayan ve ülkemizde yasal olmayan bir başka ülkede bulunan üniversiteye ait yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak reddedileceği hususu kamuoyumuzun bilgisine saygıyla sunulur.”

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