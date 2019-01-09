Yurtdışında görevlendirilecek akademisyenler belli oldu
Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi-Öğretim Görevlisi-Okutman Seçme Sınavı 2019 sonuçları açıklandı. Böylece Mesleki Yeterlilik ve Temsil Yeteneği Sınavları sonucunda yurtdışına gidecek öğretmenler belirlendi. Akademisyenler, sonuçları MEB’in internet sitesinden öğrenebilecek.
Yurtdışına gönderilecek akademisyenler belli oldu. Akademisyenler, mesleki yeterliliklerinin ve temsil yeteneklerinin ölçüldüğü sınav sonucuna göre dünyanın farklı ülkelerinde Türkiye’yi temsil edecek.
HANGİ ÜLKELERE AKADEMİSYEN GÖNDERİLECEK?
Akademisyenler yetkinliklerine göre Almanya, Arjantin, Avustralya, Bangladeş, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İngiltere, İran, İrlanda, İsveç, İtalya, Kazakistan, Kuveyt, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moldova, Nijer, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna ve Ürdün’de görevlendirilecek.
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİM ÜYESİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/OKUTMAN SEÇME SINAVI 2019 BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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