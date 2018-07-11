Yurtdışına gidecek eğitimcilerin sınav sonuçları açıklandı
MEB, yurtdışında görevlendirilecek akademisyenlerle öğretmenlerin yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yurtdışında görevlendirilecek akademisyenlerle öğretmenlerin mülakat ve yazılı sınav sonuçlarını açıkladı. Adaylar MEB’in internet sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri üzerinden sonuçları öğrenebilir.
YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİM ÜYESİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/OKUTMAN SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İNGİLİZCE KONUŞULAN ÜLKELER GRUBU VE BATI TRAKYA'DA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ALMANCA, FRANSIZCA VE İTALYANCA KONUŞULAN ÜLKELER GRUBUNDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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