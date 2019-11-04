Yurtdışı eğitim talebi artıyor

Yurtdışında eğitim tercihlerini en çok etkileyen konunun maliyetler olması sebebiyle döviz kurları, yurtdışı eğitim tercihlerini en çok değiştiren faktör olarak görülüyor. Yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısında değer kazanması, özellikle o para biriminin kullanıldığı ülkelerde eğitim almak isteyen öğrenci ve velilerin tercihlerini etkiliyor.

Bu etkinin en çok görüldüğü programlar, dil okulu ve yaz okulu programları olmakla beraber, bu programlarda görülen talep değişiklikleri genel olarak dil eğitimi programının süresinin kısaltılması veya farklı bir ülkenin tercih edilmesi şeklinde özetlenebilir.

DÖVİZ KURU ETKİLERİNDEN KURTULMAK İÇİN YOL

Yurtdışında dil eğitimiyle ilgilenen öğrenci ve veliler, kur artışlarının olumsuz etkilerinden kurtulabilmek için ilgilerini, yaşam giderlerinin yüksek olduğu İngiltere gibi ülkelerden daha uygun olduğu Malta ve İrlanda gibi ülkelere kaydırıyor. Bu noktada, uluslararası öğrencilere eğitimleri sırasınca ve/veya eğitimlerinden sonra çalışma izni veren ülkeler de daha çok tercih ediliyor. Yurtdışında sadece kısıtlı sayıda ülke, o da belli sınırlamalarla uluslararası öğrencilere eğitim alırken yasal olarak çalışma izni veriyor. Bu olanak da ancak uzun süreli programlara katılan öğrenciler için yarı-zamanlı olacak şekilde veriliyor. Bu nedenle yurtdışında eğitim alırken, çalışma planı yapan öğrencilere, yurtdışı eğitim danışmanlarından bu konuda detaylı bilgi almalarını tavsiye ediyoruz.

ÜLKE YELPAZESİ GENİŞLİYOR

Son yıllarda yurtdışı eğitim alanındaki gelişmeler incelendiğinde, yurtdışında üniversite eğitimi talebinin yerleştiği, görece yüksek maliyetlere rağmen üniversite eğitimi için yurtdışını tercih eden Türk öğrenci sayısının, sektörün en olumsuz zamanlarında bile stabil seyrettiği söylenebilir. Yurtdışında üniversite eğitimi almak için gittikçe yükselen bu talep, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi yüksek öğrenim için her zaman çok tercih edilen ülkelere olan ilgiyi beslemeye devam ettiği gibi, Kanada ve -başta şu zamana kadar çok yoğun öğrenci talebinin olmadığı Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere- Avrupa ülkelerinde yüksek öğrenim gören Türk öğrenci sayılarını arttırıyor.

YURTDIŞINDA EĞİTİME BAŞLAMA YAŞI DÜŞÜYOR

Diğer taraftan ülkemiz eğitim sisteminde yaşanan kalite ve sistem sorunları, veli ve öğrencilerimizin yurtdışında lise eğitimine olan ilgisini arttırıyor. Her yıl daha fazla sayıda öğrenci lise eğitimi için yurtdışını tercih ederken, lise eğitimine yurtdışında başlama yaşı da 9'uncu sınıfa kadar inmiş durumda. 18 yaşın altındaki öğrencilerin, yaş aralıklarına göre gruplandırılmış halde dil eğitimi aldıkları ve bu eğitimlerini yaz tatili ve çeşitli faaliyetlerle birleştirdikleri programlar olan yaz okulu programlarına başlangıç yaşı da giderek düşüyor. Birkaç sene öncesine kadar minimum başlangıç yaşı- okula göre değişmekle beraber- 12, 13 olan yaz okulu programlarında artık beş yaşındaki öğrencilere yönelik programlar da sunuluyor.

FARKLI DİL EĞİTİMİ PROGRAMLARI GELİŞTİRİLİYOR

Yabancı dil bilmenin ve etkili şekilde kullanabilmenin, sadece ülkemizde değil tüm dünyada gerek profesyonel iş yaşamı gerekse kişisel gelişim için olmazsa olmaz halini alması, yurtdışı dil okulları tarafından sunulan programlar üzerinde de değişim baskısı yaratıyor.

Özellikle zaman açısından kısıtları olan katılımcılar için daha esnek ve kişiye özel tasarlanan programlar, bire bir dersler ve öğretmenin evinde yabancı dil gibi programlar yanında belli mesleklere özel yabancı dil kursları da her geçen gün daha çok okul tarafından sunulmaya başlandı.

Çocuklarıyla aynı anda dil eğitimi almak isteyen kişiler için Aile Programları, Yabancı Dil Öğretmenleri İçin Özel Programlar ya da belli bir yaşın üzerindeki katılımcılara özel kurslar da program seçenekleri arasında kendine daha çok yer buluyor.

ASLIHAN ÖZENÇ KİMDİR?

Aslıhan Özenç, uluslararası eğitim konusunda 27 yıllık deneyime sahip bir Yurtdışı Eğitim Danışmanı. İşletme ve Ekonomi alanlarında çift ana dal eğitimini Amerika’da aldı, 1992'de Türkiye dışında eğitim almak isteyen gençlere danışmanlığa başladı. 1996'da ASBA Eğitim Danışmanlık Şirketi, 2000'de Akara Eğitim Fuarları, 2018'de ise üniversitelere uluslararasılaşma danışmanlığı vermek üzere QNS danışmanlık şirketlerini kurdu. Yıllardır binlerce öğrencinin yurtdışında doğru tercih yapabilmesi için danışmanlık veren Aslıhan Özenç, son 15 yıldır üyesi olduğu dünyanın en büyük yüksek eğitim konferansları NAFSA ve EAIE’ye de konuşmacı olarak katılıyor. Yurtiçi ve yurtdışında birçok dernek ve organizasyonda faal görevleri dışında Türkiye’de 2000'de kurucu üyesi olduğu UED’nin (Uluslararası Danışmanlar Derneği) de dönem başkanlığını sürdürüyor.