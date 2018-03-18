Yurt başvurusu, öğrenci veya mezuniyet belgesi... Eğitimle ilgili her ihtiyacınız ‘e-Devlet’te

e-Devlet son günlerde soy kütüğü sorgulamalarıyla gündeme gelse de, sistemde yapılan yeni güncellemelerle, devlet kurumlarında kapı kapı dolaşarak edinebileceğiniz belgelere artık sadece tek tıkla ulaşabiliyorsunuz. Başta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olmak üzere, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıkları gibi birçok kurum e-Devlet üzerinden eğitimle ilgili birçok hizmet sunuyor. İşte eğitimle ilgili öne çıkan 10 işlem:

YURT BAŞVURUSU

e-Devlet sisteminde Gençlik ve Spor Bakanlığı bölümünün altında yer alan ‘yurt işlemleri’, birkaç yıl öncesinde gayet zahmetli olan bu süreci sadece birkaç dakikaya indiriyor. Burada yer alan ‘Yurt Başvurusu’ sekmesine tıkladığınızda, kolay anlaşılır bir bilgilendirme formu karşınıza çıkıyor. Ardından yönlendirme ekranlarını takip ederek, başvurunuzu tamamlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde ‘yurt kayıt işlemleri’nizi de buradan takip edebilirsiniz.

KREDİ VE BURS

2017-2018 eğitim yılında burs/krediler lisans öğrencileri için aylık 425, yüksek lisans öğrencileri için 850, doktora öğrencileri için ise 1.275 TL olarak ödeniyor. Öğrenim kredisi ve burs başvurularını da e-Devlet üzerinden yapmak mümkün. ‘Gençlik ve Spor Bakanlığı’ bölümünün altında bu konuda sunulan 5 sekmeden başvuru yapabilir, durumunuzu sorgulayabilir ya da mezunsanız geri ödeme konusunda güncel bilgileri edinebilirsiniz.

MEZUN BELGELERİ İÇİN ÜNİVERSİTEYE GİTMEYE GEREK YOK

İş ve eğitim başvurularında istenen mezun belgeleri de ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ bölümünden yazdırılabiliyor. YÖK, hem bu belgenin sorgulanmasına, hem de doğrulanmasına imkan tanıyor. Bu sayede sahte diplomalar kolaylıkla belirlenebiliyor, bu da istihdam süreçlerinde ortaya istenmeyen sonuçların çıkmasının önüne geçiyor. Ayrıca bu belge için üniversitenize gitmenize gerek kalmıyor.

DENKLİK İÇİN TEK TIK

YÖK, şubatta kolaylaştırıcı bir adım atarak tüm denklik işlemlerini e-Devlet’e taşıdı. Önceden adayların YÖK’ün Ankara’daki merkezine gitmesi gerekiyordu. Bu, yurtdışında eğitimlerini bitirerek Türkiye’de eğitim almak ya da mezun oldukları alanda çalışmak isteyenler tarafından eleştiriliyordu. Adaylar, artık e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla başvuru gerçekleştirebiliyor. T.C numarası olmayan yabancı uyruklular da YÖK internet sayfası üzerinden başvuru yapabiliyor. Bunun için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünde bulunan ‘Yurtdışı Diploma Denklik Ön Başvuru İşlemi’ sekmesine tıklamanız yeterli. Başvurunuz tamamlandıktan sonra ‘Denklik Başvurusu Sorgulama’ sekmesinden işlemlerin güncel durumunu takip edebilirsiniz.

LİSE VE ORTAOKUL BELGELERİ DE E-DEVLETTE

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da öğrencilere hızlı bir şekilde ihtiyaçları olan dokümanlara ulaşmak için birçok seçenek sunuyor. Açıköğretim ortaokulu ve liselerinde eğitim kurumlarındaki öğrenciler burada, öğrenciyle mezuniyet sorgulayabiliyor ve doğrulayabiliyor. Ayrıca örgün eğitimde lise mezunları da aynı işlemleri yapabiliyor.

OKULLAR ARASINDA NAKİL

MEB’in e-Devlet’teki hizmetleri arasında öne çıkan bir diğer hizmet de velilerin, okul nakillerini yapmasını sağlıyor. Bu işlemi ‘MEB Öğrenci Nakil İşlemi’ sekmesinden gerçekleştirebilirsiniz.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI DA BURADA

MEB’in bölümünde ücretli öğretmen başvuruları için de sekme ayrıldı. Öğretmen adayları ‘Ücretli Öğretmenlik Başvurusu’ sekmesine tıklayarak, devlet okullarına atanabiliyor. İki aşamada yapılan işlemlerin ilk bölümünde, formasyon bilgileriniz soruluyor. Bunun yanı sıra MEB’ten emekli olup olmadığınızla ilgili bir soru da yer alıyor. Adaylar, köy okullarında çalışmak istiyorsa, burada bu seçeneği de işaretleyebiliyor. Lise bilgileriyle okul öncesi öğretmenliğine başvuruyla ilgili de bir seçenek ayrılmış durumda. Yurtdışı eğitim kurumlarından mezun ve YÖK denkliğiniz varsa, bu aşamada bunu da belirtmeniz mümkün. İkinci aşamada eğitim bilgileriniz ve KPSS gibi sınavlarla ilgili boşlukları doldurmanız isteniyor. MEB’in bölümünde bunlara ek olarak sınav sonuçlarını ve yerlerini de sorgulayabiliyorsunuz.

TECİL BELGENİZİ SORGULAYIN

Erkek öğrenciler için özellikle lisans ve lisansüstü eğitimleri süresince tecil işlemlerinin yakından takip edilmesi gerekiyor. e-Devlet’te ‘Milli Savunma Bakanlığı’ bölümünden güncel ‘Askerlik Durum Belgesi Sorgulama’ ile doğrulama sekmelerinden eğitim dolayısıyla tecil edilen askerlik durumunuzla ilgili dokümanları edinebilirsiniz.

KÜTÜPHANELERE ÜYE OLUN

‘Kültür ve Turizm Bakanlığı’ bölümünün altında yer alan eğitimle ilgili 5 bölümde, halk ve milli kütüphanelere üyelik başvurusu yapabilir ya da bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Ayrıca halk kütüphanelerinde katalog tarama ve ödünç alınan/iade edilen materyalleri de sorgulamanız mümkün. Bunlara ek olarak, il ve ilçe bazında halk kütüphanelerinin iletişim bilgilerini de bulabilirsiniz.

MESLEKİ KURSLARA KAYDOLUN

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bölümünde yer alan dikkat çekici hizmet ise kurumun mesleki kurslarına başvuru. İl/ilçe, kurs türü, meslek ile başlangıç tarihine göre arama yaptıktan sonra, ön başvuru ekranı için yönlendiriliyorsunuz.