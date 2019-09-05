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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.09.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Yunanistan'da işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyesinde

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Yunanistan'da işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyesinde

Ülkede işsizlik oranı Haziran 2019'da yüzde 17'ye geriledi. Bu oran Mayıs 2011'den bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.

Yunanistan'da Haziran 2019 işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 17 olarak gerçekleşti.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), bu yılın haziran ayı istihdam verilerini açıkladı. 

Mevsim etkisinden arındırılmış veriye göre, Yunanistan'da işsiz sayısı 805 bin 115 oldu. Ülkede mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik haziranda yüzde 17 olarak gerçekleşti. Bu oran, Mayıs 2011'den bu yana en düşük işsizlik seviyesi olarak kaydedildi. 

Bu arada, mayıs ayı işsizlik oranı aşağı yönlü revize edilerek yüzde 17,1 olarak açıklandı. 

Ülkede en yüksek işsizliğin görüldüğü 15-24 yaş grubunda işsizlik, yüzde 35,5 olarak gerçekleşti. 

Ülkede işsizlik oranı, yüzde 28'e yaklaştığı 2013 yılından bu yana düşüş kaydetse de Avro Bölgesi'nin en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor. 

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