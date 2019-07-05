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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
05.07.2019 - 11:25, Son Güncelleme:/

Yükseköğretimdeki engelli öğrenci sayısı yaklaşık 48 bin

Down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının tespiti, problemlerin çözümü için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Başkanvekili, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

Yükseköğretimdeki engelli öğrenci sayısı yaklaşık 48 bin
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Down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının tespiti, problemlerin çözümü için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Başkanvekili, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Uzmanı Duygu Çandarlı, yükseköğretim sisteminde 7 milyon 740 bin 502 öğrencinin bulunduğunu belirterek, engelli öğrenci sayısının 47 bin 751 olduğunu söyledi.

EN ÇOK ENGELLİ ÖĞRENCİ ANADOLU ÜNİVERSİTE'SİNDE
Engelli öğrencilerden 38 bin 895'inin engel durumu bilinmeyenler, 2 bin 705'inin bedensel engelli, 2 bin 316'sının kronik sağlık sorunu olanlar, 2 bin 31'inin görme ve bin 103'ünün işitme engellilerden oluştuğunu belirten Çandarlı, şöyle konuştu:
"Otizm spektrum bozukluğu, Asperger sendromu, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve zihin engelli öğrenci sayımız ise oldukça düşük. Zihin engelli öğrencilerimiz 119, öğrenme güçlüğü 31, dikkat eksikliği 58 ve otizm, Asperger sendromu olan öğrencilerimizin sayısı ise 21 olarak sistemimizde yer alıyor.

Bünyesinde açıköğretim fakültesi bulunduran Anadolu Üniversitesi'nde 36 bin 106, Atatürk Üniversitesi'nde 4 bin 760, İstanbul Üniversitesi'nde ise 1670 engelli öğrenci var. Bunların dışında en çok engelli öğrenci 274 kişiyle Ankara Üniversitesi'nde.

Engelli öğrencilerin 42 bin 62'sinin açıköğretim programlarında öğrenim görüyor. 5 bin 169'u örgün eğitim, 515'i de uzaktan eğitim programlarında öğrenimlerine devam ediyor. Engelli öğrencilerin cinsiyet dağılımına bakıldığı zaman 47 bin 751 öğrencinin 32 bin 944'ünün erkeklerden oluştuğunu söyledi."

YKS'YE GİREN ENGELLİ SAYISI ARTTI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Engelli Adaylar Daire Başkanı Belma Atak, tekli ve çiftli yılların kendileri için çok önemli olduğunu, çiftli senelerde ÖSYM'nin daha büyük kontenjanlı sınavlar yaptığını belirtti. Engelli, sağlık ve özel durumu olan aday sayısının 2017'de 18 bin 286 iken 2018'de bu sayının 111 bin 432'ye düştüğünü söyleyen Atak, konuşmasına söyledi:
"ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda, engelli ve sağlık problemi bulunan adaylara, soru kitapçığı okuma, cevap kağıdı işaretleme durumları, sınav salonu tercihi, sınav salonuna erişim durumu, sınava getirilebilecek ilaç, araç-gereç, cihaz ile materyaller soruluyor ve buna göre sınav ortamı hazırlanıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2018'de yaygın gelişimsel bozukluk grubundan 106, özgül-özel öğrenme güçlüğü grubundan 301, zihinsel engel grubundan 1262, serebral palsi (CP) grubundan ise 457 adayın katıldı. Aynı sınava 2019'da yaygın gelişimsel bozukluğundan 144, özgül-özel öğrenme güçlüğünden 419, zihinsel engel grubundan 1606, Serebral Palsi (CP) grubundan 539 adayın katıldı.

ÖĞRETMENLERE EĞİTİM VERİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Necat Altıok, özel eğitim öğretmenlerine yönelik çeşitli kurs ve seminerler düzenlediklerini söyledi. Altıok, 2018 yılında otizm spektrum bozukluğu farkındalık konusunda 22 bin 805 öğretmene eğitim verildiğini, 2019 yılı itibarıyla bu konuda 128 öğretmene eğitim verildiğini bu eğitimlerin ivmeli bir şeklide devam edeceğini belirti.

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