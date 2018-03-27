Bakan Yılmaz: Yükseköğretimde kızlar önde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Üniversitesi’nde Ukrayna Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı programının açılışına katıldı. Törende konuşan Yılmaz, programın Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da ileriye götüreceğini belirterek şunları söyledi:

“Hayırlı olsun, öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bu eğitim programı ortak tarih, kültür ve coğrafyayı paylaştığımız Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da ileriye götürecek. Yükseköğretim dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasına 11 yıldır giren, tarihten geleceğe bilim köprüsü niteliğinde Türkiye’nin en köklü üniversitesinin akademisyenleri ve öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyorum. Hangi alanda olursa olsun tüm çalışmalarımızın amacı çocuklarımıza kalkınmış, refah içinde güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Bunu ancak eğitimle yapabileceğimize inanıyoruz. Bilgi çağında ülkelerin üstünlüğü genç, dinamik ve nitelikli insan gücüdür. MEB olarak kaliteli bir eğitim ve herkes için eğitimde fırsat eşitliği değişmez hedefimiz. Hayata hazır, sağlıklı, mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemini hedefliyoruz.”

GELİRİN YÜZDE 6.2’SİNİ EĞİTİME AYIRIYORUZ

Türkiye’nin yükseköğretimde okullaşmada Avrupa birincisi olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şöyle konuştu:

“Ülkemizin her alanda hedeflerine ulaşabilmesi ve tam bağımsız olabilmesi, mutlaka nitelikli bilgiye ve o bilgiyi nitelikli ürüne çevirebilecek nitelikli bilim insanlarına sahip olmaktan geçiyor. Nitelikli bilgiyi üreten ve yetiştiren kurumlar da üniversitelerimizdir. Temel eğitim ve ortaöğretimde 18 milyona yakın öğrencimiz var. 7 milyondan fazla yükseköğretimde öğrencimiz bulunuyor. Merkezi hükümet bütçesinin yüzde 18’inden fazlasını, milli gelirimizin yüzde 6.2’sini eğitime ayırıyoruz. Türkiye beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürebilmiş ender ülkelerden biri. Okullaşma oranını arttırmak istiyoruz. Yükseköğretimde okullaşma oranımız yüzde 42 net, brüt okullaşma oranımız yüzde 100’ün de üzerinde. Kızlarımızın yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 44, erkeklerin yüzde 40. Yükseköğretimde okullaşmada Avrupa’da birinciyiz, öğrenci sayısı olarak ise Rusya’dan sonra ikinciyiz.”

ÖĞRENCİLER UKRAYNA’DA DA EĞİTİM ALMALI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bu programın öğrencilerinin Ukrayna’da da eğitim alabileceğini belirterek şunları söyledi:

“İki ülkenin bilim alanındaki ilişkileri, toplumlarının geleceğine katkı sağlayacak. Bu nedenle sayın bakana açılışa katıldıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. İki yıl önce Ukrayna’yı ziyaretimizde Sayın Bakan ile görüşmemizde bu programın açılması konusu gündeme gelmişti. Yeni YÖK olarak çok hızlı karar alma süreçlerine sahibiz.

Bu üniversitede bu programın açılmasına Ukrayna’da karar vermiş ve İstanbul Üniversitesi rektörümüzle görüşmüştük. Geçen yıl Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı, Başbakanımızın davetlisi olarak Türkiye’ye geldiğinde Cumhurbaşkanımızın huzurunda bir mutabakat zaptı imzalamıştık. Yeni projeleri gündemimize almıştık. Bunlar arasında nükleer, havacılık ve uzay teknolojileri programları başta olmak üzere programlar arasında işbirliğinin teşviki vardı. Her iki tarafın üniversitelerde Türkçe ve Ukraynacanın teşvik edilmesi meselesi vardı. Lisans ve lisansüstü öğrenci değişimi vardı. Üniversiteden talebim bunu, sıradan program olmaktan üst düzeye çıkaralım. Bunun için önerimiz şudur, müteakip seneden itibaren bu programın öğrencilerinin iki yıl burada iki yıl Ukrayna’da eğitim almalarını sağlamak. Herhalde bunu gündemlerine alacaklar. Bu konuda Ukrayna tarafında da Sayın Bakanımız himayelerine alacaklar herhalde.”

MİLLİ GELİRİMİZİN EĞİTİM AMAÇLARINA YÜZDE 60.5’İNİ AYIRIYORUZ

Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Lilia Hrynevych, iki ülke arasındaki ilişkilerin devam edeceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bu son derece önemli bir olay, burada olmaktan çok mutluyuz. Türkiye’nin köklü ve büyük üniversitesinde olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu, Türkiye’deki ilk program. Fakat her büyük yol küçük adımlarla başlar. Bu, öğrencilerin sadece Ukraynaca öğreneceği anlamına gelmiyor. Aynı zamanda bizi daha iyi tanıma, kültürümüzü daha iyi keşfetme imkânlarına sahip olacaklar. İnanıyorum ki, hem ilişkilerimiz daha iyi olacak hem de halklarımız daha da yakınlaşacak. Yeni ortak projelere yol açacak. Uzmanlarımızı yetiştirmeye başlıyoruz. Sizin de dediğiniz gibi milli gelirimize katkıda bulunacak insanlar üniversitelerde yetiştiriliyor. Bugün Ukrayna’da milli gelirimizin eğitim amaçlarına yüzde 60.5’i kadarını ayırıyoruz. Bu çok büyük bir rakam olarak görülebilir. Ancak genel olarak milli gelirimiz düşük olduğu için o kadar da büyük rakamlar değil. Bunu aşmak için de tek yolumuz yeni teknolojileri geliştirmek. Bunun için de beşeri sermayeyi hazırlamamız gerekiyor. Bu vesileyle Ukrayna hükümeti adına Türkiye’ye teşekkürlerimi sunmak, işbirliğine açık olduğumuzu söylemek isterim. İki ülke arasında çok güçlü bir köprü olmalı. Köprülerin kurulmasında beşeri sermaye çok önemli. İki yılda çok büyük mesafe kat edildi ve bürokratik süreçlere rağmen programı iki yılda açabildik. Ukrayna’da Türkçe eğitimi veriliyor. Ukrayna’daki üniversitelerde yaklaşık 2 bin 700 Türk öğrenci eğitim görüyor. Aynı zamanda Ukrayna’dan Türkiye’ye eğitim için gelen öğrencilerin sayısı artmaya devam ediyor. Bu yıl sayı 500’e çıktı. Ukrayna dili programı açıldıktan sonra ortaklaşa programlar yapabilir, çift diploma programlarına geçebiliriz.”