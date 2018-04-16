‘Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı’ ekimde yapılacak
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından, Yükseköğretim Çalışmaları Derneği ile ortaklaşa organize edilen ‘Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2018)’, 11-13 Ekim tarihleri arasında Sümer Kampüsü’nde yapılacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek konferansın teması ‘Değişen Dünyada Yükseköğretimi Yeniden Düşünmek’ olarak belirlendi.
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından, Yükseköğretim Çalışmaları Derneği ile ortaklaşa organize edilen ‘Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları (IHEC 2018) Konferansı’, 11-13 Ekim tarihleri arasında Sümer Kampüsü’nde yapılacak. Değişen Dünyada Yükseköğretimi Yeniden Düşünmek’ temasıyla gerçekleştirilecek olan konferans, temel olarak yükseköğretim alanında ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek ve günümüz yükseköğretim dünyasında beliren yeni eğilimleri, araştırma sonuçlarını ve kavramsal bakış açılarını paylaşmak ve tartışmak amacıyla organize ediliyor. Yükseköğretimin dünyada ve Türkiye’de, her geçen gün değişen talepler, fırsatlar, beklentiler ve sorunlar bağlamında makro politikalar, modeller, reform hareketleri ve yöntem önerilerine odaklanan Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı’nda bu yıl şu konular ele alınacak:
“Değişen dünyada yeni yükseköğretim model önerileri ve yaklaşımları, yükseköğretimde transdisipliner ekosistem, nicelik ve nitelik birlikteliği, uluslararasılaşma ve yerel yaklaşımlar, kurumsal kültür, örgütsel atmosfer ve liderlik, öğrenme ve öğretme, işbirlikleri ve toplumsal katkı, üniversite ve sanayi etkileşim strateji ve modelleri, bütünleşik bir dijital yapıya doğru mezun profilleri açısından yükseköğretim çıktılarının yeniden çerçevelenmesi küresel rekabet ortamında etkin kaynak yönetimi ve kullanımı, erişim ve eşitlik, etik ilke ve değerler, toplumsal kalkınma ve sürdürülebilirlik, üniversite sıralamaları ve yükseköğretimde gençlik çalışmaları.”
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