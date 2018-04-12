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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Esra ÜLKAR - Gülseven ÖZKAN
12.04.2018 - 22:24, Son Güncelleme:

Yüksek puanlı bazı liseler listede yok

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Yüksek puanlı bazı liseler listede yok

MEB’in açıkladığı sınavla öğrenci alacak liseler listesinde yüksek puanlı öğrencileri kabul eden bazı liselerin yer almaması tepki çekti. Geçen yılki TEOG puanıyla girilmesi zor olan okulların olmayıp, puanın yarısı kadar liselerin seçilmesi eleştiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), sınavla alacak okulların listelerini açıklaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı eğitimcilere göre, yüksek puanlı köklü okullardan bazıları listede yer almadı. Tartışmalara konu olan okullardan biri de Mersin’deki Silifke Anadolu Lisesi. Okulun geçen yılki taban puanı 457.882 idi. Taban puanı 169.344 olan Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi ise sınavla alacak okullar listesinde.

Taban puanı 431.871 olan Kırklareli Lüleburgaz’daki, Türkiye’nin en eski liselerinden biri olarak kabul edilen Kepirtepe Anadolu Lisesi’nin listede olmaması da dikkat çekti. En yüksek taban puanı 246.707 olan Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise sınavla alacak okullar arasına girdi. Trabzon Ortahisar’daki Kanuni Anadolu Lisesi yokken, Trabzon’dan 12 okul yer aldı. Bunların yarısı Ortahisar ilçesindeki okullar. 6 okuldan biri sosyal bilimler, biri fen, biri de meslek lisesi. Diğer üçü ise imam hatip lisesi. Taban puanı 479.797 olan Kanuni Anadolu Lisesi listede yer almazken yine Ortahisar’daki taban puanı 464.313 olan Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi ile taban puanı 222.619 olan Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi listede. Kocaeli Başiskele’deki Kocaeli Anadolu Lisesi’nin geçen yılki taban puanı 477.591 idi. Bu okul alınmayıp aynı ilçedeki 431.125 taban puanı olan Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 158.898 puanlı Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yer verildi.

34 ilde Anadolu lisesi yok
34 ilde Anadolu lisesi yok

İstanbul Üsküdar’daki 480.242 taban puanlı Çağrıbey Anadolu Lisesi ve Ankara’daki 479.257 puanlı Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi de yok. 9’uncu sınıf taban puanları 400’ün üzerinde olduğu halde listede olmayan diğer okulların bazıları ise şöyle:

Malatya Turgut Özal Anadolu Lisesi:479
Elazığ Anadolu Lisesi:477
Afyon Ali Çağlar Anadolu Lisesi:477
Aydın Efeler Süleyman Demirel  Anadolu Lisesi:476
Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi:475
Malatya Beydağı Anadolu Lisesi:472
Ankara Çankaya Ümitköy Anadolu Lisesi:471
Ordu Altınordu Anadolu Lisesi:471
Ankara Çankaya Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi:456
Antalya Kepez Nevzat Saygan- Levent Saygan Anadolu Lisesi:451
Uşak-Orhan Dengiz Anadolu Lisesi:451
Kırklareli Anadolu Lisesi:448
İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi:445
Zonguldak Mehmet Çelikel Anadolu Lisesi:440
Adana Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi:438
Sinop Anadolu Lisesi:410

 

İMZA KAMPANYALARI BAŞLATILDI
Yüksek puanlı bazı okulların sınavla öğrenci alacak okullar listesinde olmamasına karşı imza kampanyaları da başlatıldı. Change.org internet sitesinden başlatılan farklı kampanyalarda MEB’e seslenilerek, bu okulların da eklenmesi istendi. ‘Manisa Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi niteliksiz değildir’ başlıklı kampanyada, “Okulumuz Manisa’nın en iyi Anadolu liselerinden olup nitelikli okul seçilmemiştir. Okulumuzun nitelikli okul sayılmaması bizim okulumuzdaki huzuru bozacaktır” denildi. Kocaeli Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği’nin ‘Kocaeli Anadolu Lisesinin sınav ile öğrenci alabilmesi için siz de destek olun’ kampanyasında özetle, “38 yıllık bir tarihe ve birikime sahip bu köklü kurum, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya” diye belirtildi. ‘Füsun Yönder Anadolu Lisesi nitelikli öğrencilerle niteliksiz olmayı hak etmiyor’ başlıklı kampanyada, “Biz de nitelikli okul olmayı hak ediyoruz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz” ifadesine yer verildi.

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