‘Yüksek maaşlı teknikerler’i yetiştirecek okullar belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, uluslararası düzeyde Türkiye'nin ihracat lideri olduğu değirmencilik ve sektör makineleri alanında ayda 10 bin liraya kadar maaşla istihdam edilmesi planlanan nitelikli teknikerlerin yetiştirileceği meslek liseleri belirlendi. Çorum, Gaziantep ve Konya'daki üç lise, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminden itibaren öğrenci almaya başlayacak.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, değirmencilik sektöründe Türkiye'de nitelikli elemana büyük ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Uluslararası düzeyde Türkiye'nin ihracat lideri olduğu değirmencilik ve sektör makineleri alanında ‘Endüstri 4.0’ı kullandıklarını ve gençleri bu alana yönlendirmek istediklerini belirten Demirtaşoğlu, sektörün 2023'te 7 milyar dolar ihracat hedefinin bulunduğunu hatırlattı. Demirtaşoğlu, bu kapsamda MEB ile yeni nesil değirmenciler yetiştirmek için geçen yıl kasım ayında imzaladıkları ortak eğitim protokolü çerçevesinde yürüttükleri çalışmalarda sona yaklaştıklarını söyledi.

MEB ile yaptıkları son toplantılarda 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren öğrenci almaya başlayacak okulları belirlediklerini ve bazı derslerin eğitim programını hazırladıklarını anlatan Demirtaşoğlu, şöyle konuştu:

"2023'e kadar 10 bin kişiye istihdam olanağı sunmayı planlıyoruz. Bu kapsamda, sektörle işbirliğiyle yürütülecek eğitimlerin verileceği mesleki ve teknik liseleri belirledik. İlk olarak pilot bölge olarak üç il seçtik. Bu okullar, Çorum TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bu bölümü seçecek öğrencilerimiz, Endüstri 4.0 ile eğitimler alacaklar ve burs, staj ve iş garantisine sahip olacak. Mezunlar, hem hızla büyüyen sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personel ihtiyacını karşılayacak hem de aylık 10 bin liraya kadar maaşla istihdam edilme imkânına kavuşacak. Değirmencilik alanını seçecek öğrenciler, aylık 150 lira burs alacak, fabrikalarda staj yapacaklar. 100'e yakın fabrikanın gözetiminde yetişecek öğrenciler mezun olur olmaz Türkiye'de çalışabilecekleri gibi yurtdışında yapılan projelerde de görev alabilecek.

10 İLDE DAHA DEĞİRMENCİLİK BÖLÜMÜ AÇILACAK

Üç ildeki bu okullara ilave olarak 10 ilde daha değirmencilik bölümü açmak için çalışmalar sürüyor. Değirmencilik bölümlerinden yılda binin üzerinde öğrencinin mezun olmasını hedefliyoruz. Dolayısıyla 10 bin kişilik istihdam planımızın büyük bir kısmı bu liselerde yetiştirilecek. Türkiye, dünyada değirmen ve sektör makineleri konusunda lider ülke. Anadolu'dan artık yeni uzmanlar çıkarmanın vakti geldi. Yeni yetişecek gençlerimiz bayrağı bizden alıp daha da ileri taşıyacak. Burs ve iş garantisi sağlayacağımız değirmencilik bölümüne bütün genç kardeşlerimizi bekliyoruz. Üniversitelerde değirmencilik alanında teknolojinin son imkânlarının kullanıldığı lisans bölümlerinin açılması için önayak olmak istiyoruz. Dünyada değirmencilik konusunda eğitim veren üniversitelerle iletişim halindeyiz.

ANKARA'DA MÜKEMMELİYET MERKEZİ KURULACAK

Ankara'da bir Değirmencilik Mükemmeliyet Merkezi kurmak için çalışıyoruz. DESMÜD'ün kurmayı amaçladığı mükemmeliyet merkezinde un fabrikalarında teknik personel olabilecek, makarna fabrikalarındaki teknik işleri yapabilecek ve fırınlarda çalışabilecek insan kaynağı yetiştirilecek. Bir diğer deyişle, buğdaydan pasta, makarna ve ekmek üretime kadar her alanda iş yapabilecek insanlar burada eğitilecek. Ankara'da oluşturulması düşünülen bu merkezdeki sertifika programlarıyla iş bulamayan binlerce lise mezununa meslek öğretilecek, ayrıca sektör içerisindeki eleman ihtiyacına yönelik sorunlar da ortadan kaldırılacak. İlerleyen yıllarda artık dünya değirmencilik teknolojisi alanında Türkiye'yi takip edecek.”

Zeki Demirtaşoğlu, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesi için desteklerinden dolayı başta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olmak üzere Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve bakanlık bürokratlarına da teşekkür etti.