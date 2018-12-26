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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
26.12.2018 - 16:08, Son Güncelleme:/

Yüksek lisans başvuruları başladı

Yüksek lisans yapmak, iş bulmaya daha çok yardımcı olduğu için üniversiteler de lisansüstü eğitimlere ağırlık vermeye başladı. İstanbul’daki bir vakıf üniversitesinin bünyesinde açılan ‘İşletme’, ‘Uluslararası Ticaret ve Lojistik, ‘İletişim Tasarımı ve Göstergebilim’ ile ‘İş ve Örgüt Psikolojisi’ yüksek lisans programlarına bahar dönemi başvuruları başladı. Kontenjanların sınırlı olduğu bölümlerin başvuruları ise 11 Ocak.

Yüksek lisans başvuruları başladı
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Lisans eğitimini iyi bir yüksek lisans programıyla devam ettirmek, iş hayatında bireylerin rakiplerine karşı birkaç adım önde olmasını sağlıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) göstergelerine göre, eğitim düzeyinin iş gücüne katılma ve yükselmedeki etkisi, çok yüksek. Beykoz Üniversitesi de; İşletme (Tezsiz), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tezli-Tezsiz), İletişim Tasarımı ve Göstergebilim (Tezli-Tezsiz) ile İş ve Örgüt Psikolojisi (Tezsiz) yüksek lisans programları için bahar dönemi başvurularını almaya başladı.

SON BAŞVURU TARİHİ 11 OCAK
Adaylardan başvuru sırasında dört yıllık bir yükseköğretim programından mezun olduklarını gösteren lisans diploması veya mezuniyet belgesi istenecek. Tezsiz yüksek lisans programları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanı ya da yabancı dil şartı aranmıyor. Tezli yüksek lisans programlarında ise adayların ALES Eşit Ağırlık (EA) türünde en az 55 standart puanı almış olması gerekiyor. Adaylar, başvurdukları programlara kabul için gerekli diğer sınav ve mülakatlara da katılmak zorunda. Değerlendirmelerden sonra ilan edilen sonuca göre kesin kayıt hakkı kazananların, kayıt tarihlerinde belge teslimi yapmaları gerekecek. Kayıt sırasında tüm işlemler belgelerin asıllarıyla yapılacak. Programlara son başvuru tarihi ise 11 Ocak.

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