Yüksek lisans başvuruları başladı
Yüksek lisans yapmak, iş bulmaya daha çok yardımcı olduğu için üniversiteler de lisansüstü eğitimlere ağırlık vermeye başladı. İstanbul’daki bir vakıf üniversitesinin bünyesinde açılan ‘İşletme’, ‘Uluslararası Ticaret ve Lojistik, ‘İletişim Tasarımı ve Göstergebilim’ ile ‘İş ve Örgüt Psikolojisi’ yüksek lisans programlarına bahar dönemi başvuruları başladı. Kontenjanların sınırlı olduğu bölümlerin başvuruları ise 11 Ocak.
Lisans eğitimini iyi bir yüksek lisans programıyla devam ettirmek, iş hayatında bireylerin rakiplerine karşı birkaç adım önde olmasını sağlıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) göstergelerine göre, eğitim düzeyinin iş gücüne katılma ve yükselmedeki etkisi, çok yüksek. Beykoz Üniversitesi de; İşletme (Tezsiz), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tezli-Tezsiz), İletişim Tasarımı ve Göstergebilim (Tezli-Tezsiz) ile İş ve Örgüt Psikolojisi (Tezsiz) yüksek lisans programları için bahar dönemi başvurularını almaya başladı.
SON BAŞVURU TARİHİ 11 OCAK
Adaylardan başvuru sırasında dört yıllık bir yükseköğretim programından mezun olduklarını gösteren lisans diploması veya mezuniyet belgesi istenecek. Tezsiz yüksek lisans programları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanı ya da yabancı dil şartı aranmıyor. Tezli yüksek lisans programlarında ise adayların ALES Eşit Ağırlık (EA) türünde en az 55 standart puanı almış olması gerekiyor. Adaylar, başvurdukları programlara kabul için gerekli diğer sınav ve mülakatlara da katılmak zorunda. Değerlendirmelerden sonra ilan edilen sonuca göre kesin kayıt hakkı kazananların, kayıt tarihlerinde belge teslimi yapmaları gerekecek. Kayıt sırasında tüm işlemler belgelerin asıllarıyla yapılacak. Programlara son başvuru tarihi ise 11 Ocak.
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