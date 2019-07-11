YTÜ’ye Avrupa’dan ödül
Enerji tasarruflu araçlar yarışmasının 4’üncüsü bu yıl, İngiltere’de düzenlendi. 140 aracın katıldığı yarışmada YTÜ’nün ‘AE2 takımı’, ‘Emniyet Ödülü’ almaya hak kazandı.
Avrupa’da; enerji tasarruflu araçlar tasarlama, üretme ve test etmeye yönelik yarışma Shell Eco-marathon 4’üncü kez Londra’da düzenlendi. 1-5 Temmuz’da yapılan yarışmaya 28 ülkeden 1500’den fazla lise ve üniversite öğrencisi 140 araçla katıldı. Türkiye’den yarışmaya; Yıldız Teknik, Boğaziçi, Çukurova, Karadeniz Teknik, İstanbul Teknik, Eskişehir Teknik, Orta Doğu Teknik, Erciyes, Bursa Uludağ, Yeditepe üniversiteleri ile Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi, katıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ‘AE2 takımı’ ise Emniyet Ödülü’nü kazandı. Öğrenciler podyumda Türk bayrağı açarak kupa kaldırdı.
‘GENÇLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’
Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, YTÜ’nün başarısından dolayı gurur duyduklarını belirtti. Erdem, “Shell Eco-marathon gençlerimize katkıda bulunuyor. Aracın dizaynındaki, imalatındaki teknik becerilerden, finans kaynağı bulup bütçe yönetmekten iletişim becerilerine, ekip çalışmasından proje yönetimine, yol emniyeti disiplinine kadar bir çok alanda çok önemli bir tecrübe olarak öne çıkıyor. Gençlerimize yurtdışında, farklı ülkeden gelen akranlarıyla yarışma imkânı sunuyor. Shell Türkiye olarak, Türkiye’de yetişen geleceğin mühendislerinin enerji, otomotiv teknolojileri ve enerji tasarrufu alanında elde ettikleri, edecekleri ilerlemenin, keşfedecekleri yeniliklerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi takımı AE2, Emniyet Ödülü alarak çok önemli bir başarıya imza atarak bizleri gururlandırdı. Yarışan tüm gençlerimizi hem azimli hem de centilmence geçen mücadelelerinden dolayı ayrı ayrı kutluyorum. Londra’da ülkemizi temsil eden gençlerimiz motivasyonlarıyla, emekleriyle ve başaracaklarına olan inançlarıyla bize umut verdi. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu alanda çalışmalarda bulunan gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
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