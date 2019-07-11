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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
11.07.2019 - 15:48, Son Güncelleme:/

YTÜ’ye Avrupa’dan ödül

Enerji tasarruflu araçlar yarışmasının 4’üncüsü bu yıl, İngiltere’de düzenlendi. 140 aracın katıldığı yarışmada YTÜ’nün ‘AE2 takımı’, ‘Emniyet Ödülü’ almaya hak kazandı.

YTÜ’ye Avrupa’dan ödül
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Avrupa’da; enerji tasarruflu araçlar tasarlama, üretme ve test etmeye yönelik yarışma Shell Eco-marathon 4’üncü kez Londra’da düzenlendi. 1-5 Temmuz’da yapılan yarışmaya 28 ülkeden 1500’den fazla  lise ve üniversite öğrencisi 140 araçla katıldı. Türkiye’den yarışmaya; Yıldız Teknik, Boğaziçi, Çukurova, Karadeniz Teknik, İstanbul Teknik, Eskişehir Teknik, Orta Doğu Teknik, Erciyes, Bursa Uludağ, Yeditepe üniversiteleri ile Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi, katıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ‘AE2 takımı’ ise Emniyet Ödülü’nü kazandı. Öğrenciler podyumda Türk bayrağı açarak kupa kaldırdı.

‘GENÇLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’
Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, YTÜ’nün başarısından dolayı gurur duyduklarını belirtti. Erdem, “Shell Eco-marathon gençlerimize katkıda bulunuyor. Aracın dizaynındaki, imalatındaki teknik becerilerden, finans kaynağı bulup bütçe yönetmekten iletişim becerilerine, ekip çalışmasından proje yönetimine, yol emniyeti disiplinine kadar bir çok alanda çok önemli bir tecrübe olarak öne çıkıyor. Gençlerimize yurtdışında, farklı ülkeden gelen akranlarıyla yarışma imkânı sunuyor. Shell Türkiye olarak, Türkiye’de yetişen geleceğin mühendislerinin enerji, otomotiv teknolojileri ve enerji tasarrufu alanında elde ettikleri, edecekleri ilerlemenin, keşfedecekleri yeniliklerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi takımı AE2, Emniyet Ödülü alarak çok önemli bir başarıya imza atarak bizleri gururlandırdı. Yarışan tüm gençlerimizi hem azimli hem de centilmence geçen mücadelelerinden dolayı ayrı ayrı kutluyorum. Londra’da ülkemizi temsil eden gençlerimiz motivasyonlarıyla, emekleriyle ve başaracaklarına olan inançlarıyla bize umut verdi. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu alanda çalışmalarda bulunan gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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