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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Esra ÜLKAR - Gülseven ÖZKAN - Fotoğraf: Emre YUNUSOĞLU
01.07.2018 - 01:15, Son Güncelleme:

Yoruma dayalı uzun sorulara zaman yetmedi

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Yoruma dayalı uzun sorulara zaman yetmedi

İki milyondan fazla aday, bu yıl ilk kez uygulanan üniversite sınavının ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’nde dün ter döktü. Adaylar uzun sorular nedeniyle zaman sıkıntısı yaşarken uzmanlar “Yorum gücüne dayalı, uzun sorular adayları süre yetiştirmekte zorladı” dedi. Adaylar, bugün de son oturumlar olan Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi’ne girecek.

BU yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dün başladı. YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran 2 milyon 381 bin 784 aday, 7 bin 884 binada ve 129 bin 291 salonda sınava girdi. Adaylar ve aileleri, sabah 07.00’den itibaren sınav merkezlerinde yerini aldı. 10.15’te başlayan TYT’de adaylar, 135 dakikada matematik ve Türkçe’den 40’ar, fen (7’şer fizik ve kimya, 6 biyoloji) ve sosyal bilimlerden (5’er tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe) 20’şer soru yanıtladı. Sınav için baraj puan 150. TYT’de Türkçe veya matematikten 0.5 (yarım) net yapmak, aday puanının hesaplanması için yetecek. Çok farklı kombinasyonlar olsa da, TYT’den 150 barajını geçmek için 15 net yapmak yeterli olacak.

Yoruma dayalı uzun sorulara zaman yetmedi

SON OTURUMLAR BUGÜN

2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğu, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise bugün saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek . Adaylar, alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini yanıtlayacak. ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1’ (Türk Dili ve Edebiyatı’nda 24, Coğrafya-1’de 6, Tarih-1’de 10 soru), ‘Matematik’, ‘Sosyal Bilimler 2’ (Coğrafya-2 ve Tarih-2’den 11’er, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden 6, Felsefe Grubu’dan 12) ile ‘Fen Bilimleri’nden (Biyoloji ve Kimya’dan 13’er, Fizik’ten 14) 40’ar soru olacak. Lisans programı seçeceklerin başvurduğu AYT’de tercih hakkı kazanabilmek için 180 barajını geçmek şart. Öğleden sonra 15.45’te ise 131 bin 453 kişinin başvurduğu Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. 80 soru için 120 dakika verilecek.

SONUÇLAR 31 TEMMUZ’DA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, kontenjan kılavuzunun 3 Temmuz’da açıklanacağını duyurmuştu. Adaylar, puanlarını ise 31 Temmuz’da öğrenecek.

Yoruma dayalı uzun sorulara zaman yetmedi

SİLGİ KRİZ YARATMADI

ÖSYM’nin geçen yıl sınavda verdiği silgi, iyi silmediği için çok eleştirilmişti. Bu sene adaylar silgiden memnun kalırken, sosyal medyada şu yorum dikkat çekti: “Baykuş Kral @Mikropluuyak: ÖSYM’nin kalem, silgi, şeker üçlemesi ile verdiği mesaj: Kaderinizi biz yazarız, biz sileriz, tadı damağınızda kalır. #yks18”

Yoruma dayalı uzun sorulara zaman yetmedi

YKS MARATONU

İzmir’de iki çocuk, beş torun sahibi, 80 yaşındaki Hasbiye Candemir, liseyi de açıköğretim yoluyla 2017’de tamamladıktan sonra, konservatuvar öğrencisi olma hayaliyle YKS’ye girdi. Hasbiye Candemir, “Hiçbir şey için geç değil” dedi.

Sınava geç kalmamak için koşturan aday görüntülerine yine rastlanırken, saat 10.00’dan sonra gelenler binalara bu sene de alınmadı. İki dakikayla sınavı kaçıran Yiğitcan Gürcü, “Bu yıl ilk kez YKS’ye girecektim. Bir-iki dakika gecikmişim. Koşarak gittim. Kapıları açmaya çalıştım, açılmadı. ‘Kaçırdın, artık giremezsin’ dediler. Çok iyi olmasa da hazırlanmıştım. Evden biraz geç çıkmışız. Bu kadar süreceğini tahmin etmemiştim. Seneye artık” dedi.

İstanbul’da İrem Erol’dan küpesinin çıkarılması istendi. Annesi denedi fakat sıkıştığı için başaramadı. Bir veli cımbızla denedi. Daha sonra okul bahçesindeki başka bir veli, sınava 4 dakika kala sıkışan küpeyi çıkararak öğrencinin sınava girmesini sağladı.

İzmir’de üçüncü kez sınava giren Alper Çalışkan, giriş belgesi yerine yanlışlıkla başvuru belgesini getirdiği için alınamadı.

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi’nde Zeynep Barış adlı aday, sınava 10 dakika kala görevli memurların uyarısı üzerine aynı kampusta farklı bir binaya koşarak gitti. Ancak oradan da eski binaya gönderildi. Ağlayan ve sinir krizi geçiren aday, saat 10.00’u birkaç dakika geçe sınava alındı. Annesi Esra Barış ”Sınavımız iptal olursa, dava açarım” dedi.

Çorum’da kapılar kapatıldıktan 15 saniye sonra gelen öğrenci içeri alınmadı. Aileler, kapı camlarına vurarak görevlilere alınması için yalvardı. Annesi gözyaşlarına boğulurken, bazı veliler, “Ne olur çocuğu alın, kardeşim kendi çocuğunuz olsa ne yapardınız? Kapılar kapanmadan önce okula girdi” dedi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki trafik kazasında 18 yaşındaki Esra Özbek yaşamını yitirdi. Özbek’in Yozgat merkezde YKS’ye gireceği, geç kalma endişesiyle bir gün önce babasıyla Sarıkaya’dan yola çıktıkları öğrenildi.

Samsun’da 21 yaşındaki Muhammet Öztürk, yüzündeki sargıyı çıkaramadığı için sınava alınmadı.

İstanbul Üniversitesi’nde adaylardan biri kimliğini evde unuttu. Veliler, güvenlik görevlilerinden adayın girmesini, kimliğinin sonradan götürülmesini istedi. Sınavın başlamasına 5 dakika kala adayın kimliğini ağabeyi getirdi. Bayrampaşa’dan geldiğini söyleyen ağabey, “Ben evdeydim, aradılar, getirdim” dedi.  (İHA-DHA-AA)

Yoruma dayalı uzun sorulara zaman yetmedi

SINAV SELFİE’Sİ

İstanbul Üniversitesi’nde sınavı bekleyen öğrenciler, aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf: Esra ÜLKAR

 

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