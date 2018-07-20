Yönetim ve siyasette uzaktan yüksek lisans fırsatı
Akdeniz Üniversitesi bünyesinde ‘yönetim ve siyaset’ alanında tezsiz yüksek lisans programı açıldı. ALES ve YDS puanı aranmayan, uzaktan eğitim verilecek olan programa başvurular 23 Temmuz-10 Ağustos arasında alınacak.
Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, yürüttüğü akademik programlara ‘yönetim ve siyaset’i de ekledi. 2017-2018 akademik yılı bahar döneminde faaliyete geçen ‘Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Program’ müfredatı, ‘yönetim ve siyaset’ bilim dallarına ağırlık vermekle birlikte kamu hukuku, kentleşme ve çevre sorunları bilim dallarını da kapsayacak şekilde düzenlendi. Uzaktan eğitim olanağı sağlayacak programda, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanları aranmıyor. Başvurular 23 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sitesinden yapılabilecek.
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