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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
12.01.2019 - 12:42, Son Güncelleme:/

Yönetici atamalarında değişiklik yapıldı

MEB, okullara yönetici görevlendirme koşullarıyla ilgili değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yeni yayımlanan yönetmeliğe göre, eleştirilere neden olan sözlü sınavın etkisi yüzde 40’tan 20’ye düşürüldü. Yazılı sınavın katkısı ise yüzde 60’tan 80’e çıkarıldı. Ayrıca yazılı sınav konuları ve ağırlıklarında da değişiklik gerçekleştirilerek, özellikle genel kültür ve genel yetenek ile eğitim bilimlerine yoğunluk verildi.

Yönetici atamalarında değişiklik yapıldı
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‘Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Kurumlarında Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, sözlü sınavın etkisi azaltılarak yazılı sınavınki arttırıldı. Sınav konularında da özellikle genel kültür ve genel yetenek ile eğitim bilimlerine ağırlık verildi.

YÖNETMELİKTEKİ DEĞİŞİKLER ŞÖYLE:
- ‘Müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce test usulü ile yazılı sınav yapılır’ cümlesine ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nca’ ibaresi de eklendi. Yani yönetici sınavlarını MEB’in yanı sıra ÖSYM de yapabilecek.

- Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları değişti. Eskiden yüzde 10 etkisi olan ‘Genel Kültür’, ‘Genel Kültür ve Genel Yetenek’ başlığı altında yüzde 35’e çıkarıldı. Ayrıca Eğitim Bilimleri’nin de yüzde 35 etkisi olacak. Yüzde 40 gibi yüksek etkiye sahip olan ‘Mevzuat’ın ağırlığı ise yeni yönetmelikle yüzde 10’a düşürüldü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi eskisi gibi yüzde 10; ‘Değerler eğitimi’ ile ‘Eğitim ve öğretimde etik’ yine yüzde 5 etkili olacak. Yüzde 10’ar etkiye sahip ‘Okul yönetimi ve halkla ilişkiler’ ile Türkçe ve dil bilgisi ve yüzde 5 etkili ‘Resmî yazışma kuralları ve protokol kuralları’, ‘Yaşam becerileri ve sosyal etkinlik’ başlıkları ise kaldırıldı.

- ’Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının yüzde 60’ı ile sözlü sınav puanının yüzde 40’ı dikkate alınarak belirlenir’ ibaresindeki rakamlar değiştirildi. Yazılı sınavın yüzde 60 olan etkisi 80’e çıkarıldı. Sözlü sınavın yüzde 40 katkısı ise 20’ye düşürüldü.

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