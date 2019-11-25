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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 25.11.2019 - 11:56, Son Güncelleme:/

YÖK'ün tez danışmanlarına ‘öğrenci sınırlaması’ düzenlemesinin gerekçesi belli oldu

YÖK'ün, tez danışmanı bazı öğretim üyelerine yüzlerce öğrenci düşecek şekilde kayıtlar yapılmaya başlandığı tespitinin ardından bu düzenlemeyi yaptığı belirtildi.

YÖK'ün tez danışmanlarına ‘öğrenci sınırlaması’ düzenlemesinin gerekçesi belli oldu
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, tez danışmanlarına öğrenci sınırlaması getiren düzenlemenin, bazı öğretim üyelerine yüzlerce öğrenci düşecek şekilde kayıt alındığı tespitinin ardından yapıldığı bildirildi. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanmış ve öğretim üyelerine tez danışmanlığı için öğrenci sınırlaması getirilmişti. Bu kapsamda, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında tez danışmanlığı için öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise en fazla 16 öğrenci olarak belirlenmişti.

Tez danışmanı öğretim üyelerine ‘öğrenci sınırlaması’
Tez danışmanı öğretim üyelerine ‘öğrenci sınırlaması’

Alınan bilgiye göre düzenlemeyle ilgili karar, YÖK tarafından son yıllarda bazı üniversitelerde tez danışmanı öğretim üyesine yüzlerce öğrenci düşecek şekilde kayıtlar yapılmaya başlandığı tespiti üzerine alındı. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle, üniversiteler tarafından özellikle tezsiz yüksek lisans programları için öğretim üyesi sayısı dikkate alınmadan öğrencilere fazla kontenjan ayrılmasının önüne geçilmesi amaçlandı. YÖK'ün düzenlemesiyle, öğretim üyesi sayısı dikkate alınarak öğrencilerin nitelikli eğitim alması ve suistimallerin başladığı lisansüstü programlarda özel öğrencilik dahil asgari kriterleri sağlamaları hedeflendi. Yönetmelikle ayrıca lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerin diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak eğitim alabilmesinin önü açılmış oldu.

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