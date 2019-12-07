YÖK'ün engelli öğrencilere yönelik kararları işaret diline çevrildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından engelli öğrencilere yönelik alınan kararlar, işaret diliyle internet ortamında yayınlandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, ‘engelsiz erişim’ ve ‘engelsiz eğitim’ mottosuyla yaptıkları çalışmalarla ‘engelliler destek programı’nın, gelecek yıldan itibaren önlisans olarak yükseköğretim sisteminde yer alacağını açıkladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar arasında, YÖK tarafından engelli öğrencilere yönelik alınan kararların işaret diline çevrilmesi de yer aldı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, birkaç yıldır Türk işaret diliyle ilgili çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi. Tufan, bu çerçevede Ankara Üniversitesi’nde Türk işaret dili tercümanlığı yüksek lisans ve doktora programlarının açıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Türkiye'de az sayıda işaret dili tercümanı var. Bu durum işitme engellilerin topluma entegrasyonu konusunda sorun oluşturuyor. Türk işaret dili tercümanlığı programından mezun olan işitme engelliler, işaret dili öğreticiliği ve tercümanlığı gibi işler yapıyor. Bu programlar sayesinde hem düzgün şekilde işaret dili tercümanlığı yapacak kişiler yetiştiriyoruz hem de işitme engellilerin yüksek lisans ve doktora programlarında yer almasını sağlıyor, onları çalışmalarımıza dahil ediyoruz. Amacımız engelsiz eğitim ve erişim sağlamak. YÖK bünyesindeki Engelli Öğrenci Komisyonu çatısı altında, engelli öğrencilerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapıyoruz.

KARARLARIMIZIN İŞARET DİLİNDE OLMAMASININ EKSİKLİĞİNİ GÖRDÜK

Engelli Öğrenci Komisyonu'nun internet sitesiyle engelli öğrencilere de ulaşmayı hedefliyoruz. İşitme engelli bireyler, işitme kaybından dolayı konuşma diline erişemedikleri için yazı dilini de anlayamıyor. Bu nedenle yazı dilinin de işaret diline çevrilmesi gerekiyor. Bu kapsamda aldığımız kararları işaret diline çevirdik ve internet sitemiz üzerinden engelli öğrencilerin erişimine sunduk. Engelli öğrenciler, işaret dilinde hazırlanan tüm videolara YÖK'ün 'engelsiz.gov.tr' internet sitesinden ulaşabilecek.

ENGELLİLERE YÖNELİK TÜM KARARLAR İŞARET DİLİNE ÇEVRİLECEK

Bundan sonraki süreçte de işaret dili çalışmalarına devam edeceğiz. Videoların hazırlanmasında, Ankara Üniversitesi bünyesindeki İşaret Dili Laboratuvarı'nın yanı sıra Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile çalıştık. Tüm engelli bireyleri daha görünür kılmayı ve yükseköğretime katılımlarını arttırmayı amaçlıyoruz. İlerleyen süreçte de engellilere yönelik alınan tüm kararlar, işaret diline çevrilerek internet sitesinden yayınlanmaya devam edecek."

YÖK'ÜN ‘ENGEL KALDIRAN’ DÜZENLEMELERİ

YÖK tarafından engelli öğrencilere engelsiz bir eğitim öğretim ortamı sağlamak amacıyla son yıllarda birçok uygulama yapıldı. Bu kapsamda, ‘TYT puanı 100 ve üzerinde olan engelli öğrencilerin özel yetenek sınavlarına kabul edilmesi’, ‘özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programların kontenjanının yüzde 10'unun engelli öğrencilere ayrılması’, ‘işitme engelli öğrencilere yabancı dil muafiyetinin sağlanması’, ‘YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nde öncelikli alanlara Türk işaret dili tercümanlığı yüksek lisans ve Türk işaret dili doktora programlarının dahil edilmesi’ gibi kararlar alındı.