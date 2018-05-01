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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
01.05.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

YÖK'ten yurtdışındaki ‘Türkoloji’ öğrencilerine müjde!

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YÖK'ten yurtdışındaki ‘Türkoloji’ öğrencilerine müjde!

YÖK, yurtdışındaki Türkoloji bölümlerine ilgiyi artırmak amacıyla yeni bir burs programı uygulamaya koydu. Yeni burs programı, Türkoloji programı bulunan ülkelerde üniversiteye geçiş çağındaki gençlere yönelik ‘Türkoloji Sizi Çağırıyor’ sloganıyla hayata geçirilecek. YÖK-Türkoloji burs programı kapsamında, Türkoloji lisans programlarında her sınıftan en başarılı beş öğrenci, öğrenimleri süresince ve tüm yıl boyunca desteklenecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurtdışındaki Türkoloji bölümlerine ilgiyi artırmak ve nitelikli yabancı öğrencileri yurtdışındaki Türkoloji bölümlerine çekebilmek amacıyla ‘YÖK-Türkoloji’ burs programı başlattı.

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, daha önce yurtiçinde temel bilimler, ziraat ve su ürünleri programlarında ilk üç sıraya yerleşen öğrencilere burs vermeye başlayan YÖK, ardından Türkiye'nin geleceği açısından öncelikli 100 alanda 2 bin doktoralı öğretim elemanı yetiştirmeye yönelik 100/2000 burs programı uygulamaya koymuştu.

Daha sonra doktora tez aşamasında olan devlet üniversitelerindeki araştırma görevlilerinin araştırmalarının bir bölümünü dünyanın saygın üniversitelerinde yapabilmelerini desteklemeye yönelik burs programı olan ‘YÖK-YUDAB’ hayata  geçirilmişti.

‘Yeni YÖK’, şimdi de yurtdışındaki Türkoloji programlarını desteklemek üzere ‘YÖK-Türkoloji’ burs programını başlattı.

YÖK'ün, Türkoloji programı bulunan ülkelerde üniversiteye geçiş dönemindeki gençlere yönelik ‘Türkoloji Sizi Çağırıyor’ sloganıyla başlattığı program, yurt dışındaki üniversitelerde bulunan Türkolojileri güçlendirmeyi ve bu programlara başarılı gençleri çekebilmeyi hedefliyor.

YÖK, bütün bu burs programlarını alan odaklı kurguluyor ve sadece başarılı öğrencileri hedefliyor.

Yurtdışındaki Türkoloji lisans programlarında her sınıftan en başarılı beş öğrencinin, öğrenimi süresince yılda 12 ay destekleneceği ‘YÖK-Türkoloji Bursu’ndan yararlanabilmek için, TC vatandaşı olmamak, kendi döneminde programa yerleşen ilk 10 öğrenci arasında yer almak gibi şartlar bulunuyor. Öğrencinin burstan yararlanmaya devam edebilmesi için her dönem bütün derslerinden başarılı olması gerekiyor.

TÜRKİYE'DE DOKTORA YAPMALARI HEDEFLENİYOR
YÖK, bu bölümleri tamamlayan öğrencilere Türkiye'de doktora yaptırarak, onların kendi ülkelerinde mezun oldukları üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde öğretim elemanı olmalarını da hedefliyor.

Programdan yararlanmak için ilk etapta Kosova Priştine Üniversitesi Türkoloji Bölümü ile Sudan'ın önde gelen üniversitelerinin Türkoloji bölümlerinden gelen başvurular kabul edildi.

Her bir ülkenin yaşam koşulları dikkate alınarak tespit edilen burs miktarının ilgili ülkeler için cazip olmasına dikkat ediliyor.

İlgili ülkelerdeki Türkiye büyükelçilikleriyle koordinasyon halinde yürütülen ve önümüzdeki süreçte alanı genişleyecek olan ‘YÖK-Türkoloji Bursu’nun, yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümlerini güçlendirmesi ve bu bölümlere ilgiyi artırması, kapanma riski bulunan bazı bölümlere ‘can suyu’ olması, ayrıca Türkiye'nin uluslararası alanda görünürlüğüne katkı sağlaması da bekleniyor.

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