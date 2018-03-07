YÖK’ten araştırma görevlilerine maaş gibi yurtdışı bursu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yeni başlattıkları Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (YUDAB) programıyla ilgili bilgiler verdi. Buna göre, Times Higher Education (THE), ARWU ve QS tarafından yapılan dünya üniversite veya alan sıralamalarında son 3 yıl içerisinde ilk 500 içerisine giren üniversitelerden birinden 6 ay ile 1 yıl için kabul alan araştırma görevlilerine burs verecek. Bunun için adayların doktorada tez aşamasında olması, ayrıca son beş yıl içinde aldığı YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından muadili en az 65 puan alması gerekiyor.

DOKTORADA TEZ AŞAMASINDA OLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 10 BİN 53

Araştırma görevlisi olup doktorada tez aşamasında bulunan toplam araştırma görevlisi sayısının 10 bin 53 olduğunu söyleyen Prof Dr. Saraç, 2015 ve sonrası kayıtlı, aktif, tez aşamasında olan araştırma görevlisinin ise 2 bin 624 olduğunu belirtti. Prof. Dr. Saraç “Desteklenecek araştırma görevlileri destek süresi, destek tutarı, başvuru şartları, başvuruları değerlendirme ve seçme süreçleriyle öncelikli alanlarda doktora eğitimi yapan araştırma görevlilerinin yurtdışına gönderilmesine ilişkin diğer temel kural ve ilkeler ve yurtdışı araştırma burs tutarı aylık 3 bin 500 TL’yi geçmemek üzere Başkanlığımızca belirlenir. Ayrıca, bu kapsamda yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından, gerçek yol giderini geçmemek üzere belirlenecek miktarlarda, gidiş ve dönüş yol masrafları bir sefere mahsus olmak üzere karşılanacak. YÖK-YUDAB Programı ile gönderilen araştırma görevlileri maaşlarını almaya devam edecek” dedi.

KİMLER BAŞVURUBİLİYOR?

-Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenmiş öncelikli alanlarda doktora derslerini tamamlamış, yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasındaki 2547 sayılı Kanun uyarınca bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışan tüm T.C. vatandaşları belirlenen şartları taşımak kaydıyla başvuru yapabilecek.

EN AZ 65 PUAN

-Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son beş yıl içinde aldığı YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından muadili en az 65 puan olduğunu gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek gerekiyor.

SON 3 YIL ŞARTI

-Burs için son 3 yıl içinde doktora eğitimine başlama şartı da aranıyor.

DÜNYA SIRALAMALARINDA İLK 500

-THE, ARWU ve QS tarafından yapılan dünya üniversite veya alan sıralamalarında son 3 yılda ilk 500 içerisine giren üniversitelerden birinden en az, altı ay en fazla bir yıl süreyle kabul almak da şartlar arasında.

TEZ DANIŞMANININ ONAYI GEREKİYOR

-Bu destek programından sadece bir kez faydalanabilecek olan araştırma görevlilerinin, tez danışmanlarından onay almaları ve Rektörlüklerinden ‘desteklenmesi halinde eğitim-öğretim ve diğer sorumlulukları kapsamında yurtdışına çıkmasında ve planladığı yükseköğretim kurumuna gitmesinde sakınca olmadığını’ belgelemeleri de isteniyor.