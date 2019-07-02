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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
02.07.2019 - 14:35, Son Güncelleme:/

YÖK’ten vakıf üniversiteleri raporu: Öğrenci başına cari gider arttı

YÖK, ‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019’ raporunu yayınladı. Vakıf üniversitelerinin akademik, mali ve idari açılardan değerlendirildiği rapora göre, 2016-2017 eğitim döneminde öğrenci başına cari gider 9 bin 724 TL iken 2017-2018 öğretim yılında yüzde 23.3 artarak 12 bin 992 TL’ye ulaştı. 25 kurumda bu harcamanın 10 bin TL’nin altında olduğu vurgulanan raporda, bu durumun endişe yarattığı da belirtildi.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) vakıf üniversitelerinin akademik, mali ve idari açıdan değerlendirildiği ‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019’ raporunu yayınladı. Buna göre, vakıf üniversitelerinde 2016-2017 eğitim yılında 9 bin 724,38 TL olan öğrenci başına cari gider ortancası, 2017-2018 öğretim döneminde yüzde 23.3 artarak 12 bin 992,79 TL’ye yükseldi. 25 vakıf yükseköğretim kurumunun öğrenci başına cari gider harcamasının 10 bin TL’nin altında olduğu vurgulanan raporda, “Genel olarak cari giderlerin çok yüksek olmaması beklenmekle birlikte, farklı programlara göre kabul edilebilir sınırların altında olması da istenen nitelikli eğitim-öğretim süreçlerine yönelik gerekli harcamaların yapılmadığına yönelik endişe doğuruyor” denildi.

EN ÇOK BÜTÇEYİ REKLAMA AYIRAN VAR
Reklam tanıtım giderleri ile Ar-Ge, kütüphane harcamalarının da karşılaştırıldığı raporda, “Vakıf yükseköğretim kurumlarımızın reklam-tanıtım giderleri ile Ar-Ge, kütüphane harcamaları gibi giderleri karşılaştırdığımızda öz kaynaklarını diğer kalemlere göre kat be kat reklam-tanıtıma ayıran kurumların olduğu görüldü” denildi. Buna göre, vakıf üniversiteleri 2016-2017 eğitim döneminde reklam-tanıtım için toplamda 194 milyon 823 bin 441 TL harcarken, bu 2017-2018 öğretim döneminde toplamda yüzde 12.7 yükselerek,  219 milyon 476 bin 23 TL’ye ulaştı. 2017-2018 öğretim yılında yapılan tanıtım ve reklam harcamalarına bakıldığında ortancasının 1 milyon 966 bin 75 TL oldu. Bu rakam kütüphaneye yapılan harcamaların ortancası ile kıyaslandığında yaklaşık 6 katı fazla. Raporda, “YÖK olarak tercihimiz, üniversitelerin marka değerleriyle, yaptıkları projelerle ön plana çıkmasıdır” ibaresine yer verildi.

EN ÇOK VAKIF ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL’DA
Raporda illere göre vakıf yükseköğretim kurumlarına da yer verildi. Buna göre en çok vakıf üniversitesinin bulunduğu il İstanbul oldu. Türkiye’de; İstanbul’da 48, Ankara’da 12, İzmir’de dört, Antalya’da üç, Mersin, Konya ve Gazinantep’te ikişer, Trabzon, Nevşehir, Kayseri ve Bursa’da birer tane olmak üzere 77 vakıf üniversitesi yer alıyor.

İSTANBUL AYDIN İLK SIRADA
Raporda öğrenci sayılarına göre vakıf üniversiteleri de sıralandı. En çok öğrencisi olan yükseköğretim kurumu 35 bin 999 öğrenciyle İstanbul Aydın Üniversitesi oldu. Onu, 30 bin 850 ile Beykent; 30 bin 616 İstanbul Medipol; 25 bin 264 ile İstanbul Bilgi; 25 bin 142 ile Bahçeşehir takip etti.

HUKUKTA EN YÜKSEK PUANLA ALAN İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarılarına göre hukuk fakülteleri de sıralandı. 2018 YKS başarı sırasına göre yapılan sıralamada İbn Haldun Üniversitesi ilk sırada yer aldı. YÖK Atlas verilerine göre üniversitenin hukuk programına en son yerleşen öğrenci sırası 8 bin 106. Onu 40 bin 912 başarı sırasıyla İhsan Doğramacı Bilkent; 58 bin 885 ile Koç; 71 bin 799 ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji; 86 bin 437 ile İstanbul Sabahattin Zaim üniversiteleri takip etti.

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